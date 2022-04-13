Приближается самый теплый день на этой неделе

Утром местами в Западной Литве ожидается туман. Воздух быстро прогреется до 10-15 градусов.

В четверг ночью с запада придет теплый атмосферный фронт, который принесет более высокую облачность. Больше облаков будет на западе страны, на востоке будет больше солнца. Особых осадков в этот день не ожидается. Ночью будет 0-5 градусов тепла, только на востоке местами будет ниже 0.

В четверг днем погода местами испортится. На юго-востоке будет малооблачно и без осадков, а на северо-западе во многих районах пройдут дожди. Усилится юго-западный, западный ветер до 7-12 м/с. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов тепла, только на западе будет немного прохладнее.

К выходным погода испортится. Останется вероятность осадков, усилится северный ветер, будет не так тепло, как прежде.