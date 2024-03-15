Президентский рейтинг: новый рекорд и яростная борьба

На первой строке президентского рейтинга - нынешний глава страны Гитанас Науседа - 23,5% в январе и 28,5% в феврале (рейтинг вырос больше чем на 5%). Это самый высокий результат Науседы с октября 2022 г.

На втором месте адвокат Игнас Вегеле - 12,2% в январе и 13,4% в феврале.

Третье место - премьер-министр Ингрида Шимоните - 10,9% в январе и 12,8% в феврале.

Далее идет нынешний депутат Ремигиюс Жемайтайтис - в январе 3,3%, в феврале – 4,7%.

Пятую позицию занимает кандидат Партии свободы Дайнюс Жалимас - в январе 4,1%, в феврале – 4,3%.

За ним следует самовыдвиженец, экс-командарм Валдас Туткус - в январе 1,7%, а в феврале 3% голосов.

На последней строке рейтинга - кандидат Литовского союза крестьян

и зеленых Аурелиюс Верига - в январе 2,8%, в феврале 2,6% голосов.