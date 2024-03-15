Президентский рейтинг: новый рекорд и яростная борьба

На первой строке президентского рейтинга - нынешний глава страны Гитанас Науседа - 23,5% в январе и 28,5% в феврале (рейтинг вырос больше чем на 5%). Это самый высокий результат Науседы с октября 2022 г.
На втором месте адвокат Игнас Вегеле - 12,2% в январе и 13,4% в феврале.
Третье место - премьер-министр Ингрида Шимоните - 10,9% в январе и 12,8% в феврале.
Далее идет нынешний депутат Ремигиюс Жемайтайтис - в январе 3,3%, в феврале – 4,7%.
Пятую позицию занимает кандидат Партии свободы Дайнюс Жалимас - в январе 4,1%, в феврале – 4,3%.
За ним следует самовыдвиженец, экс-командарм Валдас Туткус - в январе 1,7%, а в феврале 3% голосов.
На последней строке рейтинга - кандидат Литовского союза крестьян
и зеленых Аурелиюс Верига - в январе 2,8%, в феврале 2,6% голосов.
В список были включены Зенонас Андруленас, Гедримас Еглинскас, Гинтаутас Кнюкшта, Андрюс Мазуронис, Арунас Римкус, Эдуардас Вайткус, но все они набрали меньше 2% голосов.
Все вместе в январе они получили 12,2%, а в феврале7,5 % голосов.
Delfi отмечает, что Зенонас Андруленас к моменту публикации статьи лишился статуса кандидата.
В январе 6,7%, а в феврале – 8,1% респондентов не планировали голосовать.