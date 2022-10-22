Президент Литвы остается самым популярным политиком, растет рейтинг министра обороны

Опрос был проведен 11–16 октября. По данным опроса, Науседу положительно оценивают 60,8% (56% в сентябре) респондентов, а отрицательно - 20,9%.
На втором месте рейтинга - министр обороны Арвидас Анушаускас (47,5% и 47,1% в сентябре), отрицательно – 27,4% (26% в сентябре), это его лучший результат, отмечает глава Vilmorus Владас Гайдис.
По его словам, видно, что рейтингу министра не повредил публичный спор о размещении немецкой бригады и обвинения оппозиции в адрес министра (его обвинили в разглашении секретной информации супруге).
В числе положительно оцениваемых политиков и общественных деятелей в октябре на третьем месте Вилия Блинкявичюте (44,4% положительно и 27% отрицательно, месяц назад 43,5% и 25,9%).
Далее идут лидер "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис - его положительно оценили 42,6% участников опроса (42,3% в сентябре), отрицательно – 21,4% (25,2% в сентябре), лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис соответственно – 37,3% и 36,5% (36,6 и 39,2% в сентябре).
Спикера парламента Викторию Чмилите-Нильсен положительно оценивают 35,3% участников опроса, а отрицательно - 39,2%, мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса – 33,8% и 35,5%.
Министра социальной защиты и труда Монику Навицкене положительно оценили 36% участников опроса, отрицательно – 26,7%, министра внутренних дел Агне Билотайте – соответственно 30% и 41,4%.
Десятку самых популярных политиков замыкает Ингрида Шимоните. Ее положительно оценивали 29,4%, а отрицательно – 53,8% участников опроса (в сентябре 27,2% и 56,1%).
В опросе участвовали 1002 жителя Литвы.
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