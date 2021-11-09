Президент Литвы обсудит с пограничниками введение чрезвычайного положения

Как сообщили BNS в администрации главы государства, президент заслушает самую свежую информацию о ситуации на литовско-белорусской границе, о планах предотвращения возможных провокаций и инцидентов на государственной границе Литвы и в лагерях мигрантов, обсудит действия, предпринимаемые страной, а также возможные изменения правового режима на границе.
Во встрече примут участие министр внутренних дел Агне Билотайте, министр обороны Арвидас Анушаускас, глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, командующий Вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенант Валдемарас Рупшис, а также руководство разведки.
В понедельник Науседа обсудил ситуацию на внешней границе Европейского Союза с руководителем Польши Анджеем Дудой. Они договорились постоянно обмениваться информацией и координировать свои действия на регулярной основе.
Силы, дислоцированные в соседней стране недалеко от границы с Беларусью, в понедельник предотвратили массовые попытки мигрантов проникнуть на территорию Польши из Беларуси. По словам официальных лиц, сотни мигрантов пытались попасть в Польшу.
А. Билотайте отмечает, что действия на польской границе могут повториться и на литовской границе, поэтому ведомства государства "находятся в максимальной готовности".
В этом году из Беларуси в Литву незаконно попали более 4,2 тыс. мигрантов, однако в августе пограничники изменили тактику и в страну не были впущены почти 6 тыс. нелегалов.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в Литве объявлена экстремальная ситуация.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы предлагает Сейму на месяц ввести режим ЧП на границе с Беларусью Глава МВД: это позволит ограничить передвижение на границе (56)
Правительство Литвы предлагает Сейму на месяц ввести...
Сотни нелегалов уже около Капчаместиса: вооруженные белорусские пограничники провели инструктаж (58)
Ночью белорусские пограничники перебросили к границе с...
Мигранты движутся в сторону Литвы: премьер рассказала о режиме ЧП (28)
Пемьер-министр Литвы Ингрида Шимоните пояснила,...
Глава Минздрава Литвы: введение карантина зависит от заполненности коек в реанимации (19)
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис...
Ситуация напряженная: за утро вторника уже зафиксировано 100 попыток незаконно попасть в Литву (15)
За утро вторника уже зафиксировано почти сто попыток...