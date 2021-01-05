aA
5 января профессор Анатолий Арсеньевич Михайлов покинул пост Президента. Одновременно с удовлетворением прошения об отставке Общее собрание совладельцев решило упразднить позицию Президента ЕГУ, сообщается на сайте университета.
Президент ЕГУ Анатолий Михайлов ушел в отставку
© DELFI / Tomas Vinickas

Проф. Михайлов был инициатором создания ЕГУ в Минске и с 1992 по 2014 год являлся первым Ректором университета. С 1 октября 2014 года проф. Михайлов занимал должность Президента ЕГУ.

По словам проф. Михайлова: "Никогда не мог себе представить в далёком 1992 году, что пребывание в непривычной для меня административной роли может затянуться на столь длительный срок. Моя первая настоятельная просьба об отставке с должности Ректора относится к 2001 году, когда я ощутил непосильный характер бремени сохранения этого нестандартного проекта в крайне неблагоприятных условиях. В то время, однако, было трудно предвосхитить весь драматизм воссоздания и существования ЕГУ в изгнании. Могу лишь сказать, что всякий раз возникали обстоятельства, которые предопределяли мое поведение по отношению к проекту".

Статьи по теме:
ЕГУ учредил Чрезвычайный фонд помощи для поддержки белорусских студентов и преподавателей  (16)
Отчисленные из ВУЗов Беларуси студенты смогут продолжить обучение в ЕГУ в Вильнюсе  (195)

"Полагаю, что в настоящее время, когда происходит очередной этап трансформации университета и его программ, наступил наиболее благоприятный момент для моего решения. Уверен, что потенциальные возможности нашего проекта далеко не исчерпаны в эпоху новых вызовов, стоящих перед современным гуманитарным образованием", – добавил проф. Михайлов.

А. Михайлов продолжит преподавание и исследовательскую деятельность в ЕГУ в качестве профессора философии. Среди сфер его научных интересов – феноменология, герменевтика и философия образования.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Тихановская открыла новый учебный год в ЕГУ: "Вы всегда будете востребованы в новой Беларуси" (159)

В среду состоялась торжественная церемония открытия...

TOP новостей

Какими будут первые послабления карантинного режима в Литве: перемены возможны к весне (28)

Во вторник в Литве сообщили о 1510 новых случаях...

Весть из президентского дворца: возможно, пик заболеваемости коронавирусом в Литве уже пройден (5)

"Есть обнадеживающие вести о том, что пик пандемии у нас...

В Литве выявлено 2717 новых случаев коронавируса, скончались 27 человек (12)

В Литве за минувшие сутки диагностированы 2717 новых...

Возможность получения больше вакцины – в руках частников, но у них пока связаны руки (40)

В Литву уже доставлены первые партии вакцины от...

Заболевшая коронавирусом парикмахер лишилась пособия в 257 евро (4)

Заболевшая коронавирусом парикмахер вовремя не...