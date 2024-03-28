Пресс-конференция о пожаре в Вильнюсе: представлены новые рекомендации

Мэр обратил внимание на то, что в четверг работали большая часть из 40 детских садов, попадающих в зону пожара.

"На данный момент опасности загрязнения нет, облака ушли. Но с твердыми частицами вопрос надо решить. Рекомендуется провести влажную уборку на этой территории, это касается и жителей и компаний – все должны обработать поверхности, а также текстиль - занавески и т.п., на котором могли осесть частицы", – сказал Бенкунскас.

Он предупредил жителей, что несмотря на то, что в воздухе загрязнений не фиксируют, все же жителям и компаниям, находящимся в пределах территории пожара, рекомендуется промыть поверхности, чтобы удались твердые частицы.

Воду отсасывали, а потом вывозили и складировали как опасных отходы", – сказал мэр.

"Вчера ночью удалось избежать большого уровня загрязнения, поскольку загрязненная вода могла стекать в дождевую канализацию, а оттуда - в Нерис. Тут инспекторы и наши компании проявили оперативность, быстро закрыли люки, чтобы вода осталась на территории.

"Работала большая часть из 40 детских садов, но детей в них было меньше 50%. Родители могли приводить детей в сад, детей принимали, но детей в садах было немного. А из 22 школ физически работали только 5. Остальные работали удаленно", – сказал мэр столицы.

Бенкунскас подчеркнул, что опасность загрязнения позади, но в учебно-воспитательным учреждениям и муниципальным компаниям, находящимся в этой зоне и в пятницу рекомендуется работать удаленно.

"После влажной уборки, стирки занавесок, после Пасхи можно безопасно вернуться на рабочие места", – сказал он.

"Опасности загрязнения воздуха сейчас нет. Каждое учреждение может быстро осуществить влажную уборку, почистить, постирать занавески и продолжать работу. Это должны оценить все школы, ведь каждый случай индивидуален", – заметил Бенкунскас.