Пресс-конференция о пожаре в Вильнюсе: представлены новые рекомендации

"Вчера ночью удалось избежать большого уровня загрязнения, поскольку загрязненная вода могла стекать в дождевую канализацию, а оттуда - в Нерис. Тут инспекторы и наши компании проявили оперативность, быстро закрыли люки, чтобы вода осталась на территории.
Воду отсасывали, а потом вывозили и складировали как опасных отходы", – сказал мэр.
Он предупредил жителей, что несмотря на то, что в воздухе загрязнений не фиксируют, все же жителям и компаниям, находящимся в пределах территории пожара, рекомендуется промыть поверхности, чтобы удались твердые частицы.
"На данный момент опасности загрязнения нет, облака ушли. Но с твердыми частицами вопрос надо решить. Рекомендуется провести влажную уборку на этой территории, это касается и жителей и компаний – все должны обработать поверхности, а также текстиль - занавески и т.п., на котором могли осесть частицы", – сказал Бенкунскас.
Мэр обратил внимание на то, что в четверг работали большая часть из 40 детских садов, попадающих в зону пожара.
"Работала большая часть из 40 детских садов, но детей в них было меньше 50%. Родители могли приводить детей в сад, детей принимали, но детей в садах было немного. А из 22 школ физически работали только 5. Остальные работали удаленно", – сказал мэр столицы.
Бенкунскас подчеркнул, что опасность загрязнения позади, но в учебно-воспитательным учреждениям и муниципальным компаниям, находящимся в этой зоне и в пятницу рекомендуется работать удаленно.
"После влажной уборки, стирки занавесок, после Пасхи можно безопасно вернуться на рабочие места", – сказал он.
"Опасности загрязнения воздуха сейчас нет. Каждое учреждение может быстро осуществить влажную уборку, почистить, постирать занавески и продолжать работу. Это должны оценить все школы, ведь каждый случай индивидуален", – заметил Бенкунскас.
Мэр сказал: "Чего мы ждем от служб – так чтобы каждая выполняла свою работу, на самом деле мы видели, что налицо большой пожар, в первые 15-20 минут, наверное, должна была последовать реакция - что делать людям, что знать, чего избегать и т.д. И это должны оценить специалисты, к сожалению, такой проактивной реакции не было, поэтому по своим каналам как я, так глава администрации объявили, что дым ядовит, что должны делать люди".
В среду вечером и мэр и глава администрации обратились к жителям, уведомили их о пожаре, попросили закрыть окна и отключить рекуперационные системы.
Мэр считает, что подобных свалок в центре больших городов не должно быть.
"Тут надо принять волевое решение парламенту и министерству окружающей среды, (...) лишать разрешений и заявлять, что такая деятельность невозможна", – сказал Бенкунскас.
"Определенные шаги министерство уже предприняло, со следующего года требования будут ужесточены, но они коснутся новых субъектов, нового бизнеса, который захочет прийти – их автоматически выдворят за пределы города. А кто сейчас 10-20 лет работает, у кого есть разрешения, то нам остается ждать либо таких несчастий, либо их личных решений", – продолжил он.