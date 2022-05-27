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Министр иностранных дел Г. Ландсбергис и глава Фонда "Открытая Россия" М. Ходорковский принимают участие в пресс-конференции, которая проходит 27 мая в гостинице "Эсперанса" в Вильнюсе.
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