Премьер-министр: основная часть вакцин на следующей неделе пойдет на ревакцинацию

"На следующей неделе в понедельник должно поступить 100 тыс. доз вакцины Pfizer, однако, с учетом того, что как раз на следующей неделе будет три недели после рекордной постпасхальной недели прививок, то очень большая часть этих вакцин будет направлена на ревакцинацию и увеличение числа привитых первой дозой будет не таким большим", – сказала премьер журналистам в пятницу.

По ее словам, также ожидается около 10 тыс. доз вакцины Moderna и более десяти тысяч доз вакцин AstraZeneca и Johsnon & Johnson – в целом около 130 тыс. доз.

Премьер отметила, что поскольку Pfizer ускорил поставки вакцин в этом квартале, получаемые Литвой количества в июне вырастут.

"В мае будет поставляться около 100 тыс. доз в неделю, в июне уже 160 тыс. доз в неделю. Это достаточно большое количество", – сказала премьер.

Кроме того, по ее словам, Литва еще не знает всех графиков поставки вакцин, например, неизвестно, как будет поставляться вакцина AstraZeneca до конца квартала.

По словам И. Шимоните, июнь остается датой начала вероятной массовой вакцинации.

Отвечая на вопрос о том, рассматривается ли еще вопрос о более позднем введении второй дозы Pfizer, чтобы первую дозу могло получить большее число людей, премьер сказала, что это вопрос, который будет решаться министром здравоохранения Арунасом Дулькисом.

"Это решение уполномочен принимать только министр здравоохранения. Сейчас такого решения нет, в данный момент ревакцинация осуществляется так, как предусмотрено в информационном листке производителя", – сказала И. Шимоните.

По данным Департамента статистики на 9 апреля, в Литве первой дозой вакцины прививалось наибольшее до сих пор число людей в день - почти 29,8 тыс.

До сих пор первой дозой вакцин в Литве привито почти 610, 2 тыс. человек, двумя дозами – почти 237,6 тыс.