"Количество новых случаев значительное, но, что самое главное, – треть новых случаев каждый день - это дети и подростки до 18 лет. А ведь часть из них могли привить. К сожалению, показатель вакцинации детей и подростков в группе 12-18 лет низкий, но в этой группе уже немало переболевших.

Но надо не забывать, что больные дети, особенно если они навещают своих пожилых родственников - дедушек и бабушек, которые не привиты, поэтому ставят их здоровье под угрозу. Поскольку правительство не намерено ограничивать личную жизнь так, как в прошлом году на Рождество и на Новый год, в начале года, я призываю всех говорить со своими пожилыми родственниками о вакцинации, чтобы избежать роста случаев летального исхода", – сказала Шимоните.

Премьер также информировала, что скоро будут приняты решения в связи с третьей прививкой для всех совершеннолетних жителей страны.

"Третьей прививкой некоторое время уже прививают людей, которых прививали раньше всех – врачей, людей старшего возраста. Этот процесс идет. В понедельник совет экспертов представил рекомендации по этому вопросу.

Насколько я знаю, Минздрав уже завершает подготовку соответствующего закона. Видимо, он будет принят в ближайшее время", – сказала Шимоните.