Премьер-министр Литвы: в борьбе с новой волной ковида могут вернуться к некоторым оправдавшим себя ограничениям

"Ситуация ухудшается, число новых случаев растет быстро, этот феномен касается не только Литвы", – сказала премьер. По этой причине, сказала она, правительство рассмотрит меры управления ситуацией.

"Темпы вакцинации в последнее время очень медленные. Это значит, что правительству придется вернуться к обсуждению условий, которые защитят больницы от нагрузки", – заметила Шимоните.

Что это за условия, премьер не сказала, но отметила, что могут вернуться к мерам, которые уже использовались.

"Когда мы ввели паспорт возможностей, было много дискуссий на тему, зачем это нужно, если карантин отозван, (…) так вот, я не исключаю, что некоторые воды деятельности снова будут связаны с наличием "паспорта возможностей". Однако, поскольку на дворе середина июля, еще есть много времени и возможностей для вакцинации, я бы воспользовалась возможностью еще раз призвать людей, которые сейчас не спешат прививаться – это жители 20-40 лет", – сказала премьер.

Она заметила, что ей известны рассуждения молодежи о том, что она переболеет вирусом в более легкой форме, но подчеркнула, что чем больше людей привьется, тем меньше штаммов будет распространяться.

"Если нет каких-то медицинских противопоказаний, то чем больше людей у нас привьется, тем меньше возможностей распространения штамма будет, тем меньше будет у вируса возможностей внести хаос в обычную жизнь. Я думаю, это вопрос личного решения людей, но не исключаю, что правительство предпримет некоторые шаги, чтобы вежливо напомнить жителям о пользе вакцинации", – сказала Шимоните.

По ее словам, пример Латвии, где собираются дать добро на увольнение непривитых, пока не рассматривается, но и полностью не исключается.