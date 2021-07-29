Премьер-министр Литвы: решение по оплате COVID-19 тестов на "паспорт возможностей" примет Минздрав

"К этим решениям, их осуществлению, уже подготовились, это не требует решений правительства, это решение главы Минздрава. Минздрав, насколько я знаю, уже подготовил проекты, думаю, эта установка стартует в ближайшее время", – сказала Шимоните.
По ее словам, решения по вопросу расширения сфер действия "паспорта возможностей" правительство примет на следующей неделе.
"Соответственно, параллельно вступят в силу поправки на случай, если человек делает выбор в пользу регулярного тестирования, а не вакцинации", – сказала Шимоните.
В среду правительство Литвы приняло решение ввести ограничения для людей, у которых нет "паспорта возможностей", когда количество пациентов в больницах достигнет 300.
Параллельно будут подготовлены поправки, которые обяжут прививаться представителей некоторых профессий. Если представители этих профессий не будут прививаться без медицинских показаний, то работодатель может отстранить их от работы или перевести на удаленную работу.
Кроме того, планируется ввести плату за тестирование работников, которые сейчас должны регулярно сдавать тесты, если они не привиты от COVID-19.
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