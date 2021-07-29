aA
Решение по оплате COVID-19 тестов на "паспорт возможностей" примет Минздрав, сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Премьер-министр Литвы: решение по оплате COVID-19 тестов на "паспорт возможностей" примет Минздрав
© DELFI / Josvydas Elinskas

"К этим решениям, их осуществлению, уже подготовились, это не требует решений правительства, это решение главы Минздрава. Минздрав, насколько я знаю, уже подготовил проекты, думаю, эта установка стартует в ближайшее время", – сказала Шимоните.

По ее словам, решения по вопросу расширения сфер действия "паспорта возможностей" правительство примет на следующей неделе.

"Соответственно, параллельно вступят в силу поправки на случай, если человек делает выбор в пользу регулярного тестирования, а не вакцинации", – сказала Шимоните.

Статьи по теме:
Министр экономики Литвы: похоже, в магазины и рестораны смогут ходить только привитые жители  (131)
Глава Минздрава Литвы: в ближайшее время порядок получения "паспорта возможностей" изменится  (23)

В среду правительство Литвы приняло решение ввести ограничения для людей, у которых нет "паспорта возможностей", когда количество пациентов в больницах достигнет 300.

Параллельно будут подготовлены поправки, которые обяжут прививаться представителей некоторых профессий. Если представители этих профессий не будут прививаться без медицинских показаний, то работодатель может отстранить их от работы или перевести на удаленную работу.

Кроме того, планируется ввести плату за тестирование работников, которые сейчас должны регулярно сдавать тесты, если они не привиты от COVID-19.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Аналитик: в начале осени будет 1000 случаев в день, мы не успели опередить вирус (124)

Аналитик Вайдотас Землис-Балявичюс сказал, что...

Премьер Литвы о смешанном карантине: ограничения конца прошлого года сейчас неуместны  посетит "Праздник моря" (15)

Премьер Литвы Ингрида Шимоните сказала в интервью...

Премьер Литвы об осени: карантин нужен для того, чтобы все в помещениях носили маски (58)

Премьер Литвы Ингрида Шимоните сказала, что темпы...

Глава Минздрава Литвы: можно говорить о карантине для непривитых (157)

Можно говорить о том, что карантин в дальнейшем будет...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: ситуация меняется в худшую сторону, это ответ всей Европе (86)

Президент Литвы Гитанас Науседа с премьер-министром...

Хороших новостей нет: Вильнюс попал в красную зону COVID–19 (11)

Карта Литвы по-прежнему "краснеет". Ежедневно...

Глава МВД Литвы: о местах поселения мигрантов сообщать не будем (33)

Глава МВД Литвы Агне Билотайте 29 июля посетила...

"Delfi Главное": новая волна коронавируса и наплыв мигрантов - можно ли остановить? О премьере сериала "Коридор" (3)

Главные темы недели в новом выпуске " Delfi Главное "....

За этих работников работодатели в Литве борются и сейчас: зарплата 4000 евро и выше (71)

Города быстро расширяются, а с ними расширяется и...