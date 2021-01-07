"Ускорение распространения болезни, вызванное новым штаммом, означало бы серьезную нагрузку на систему здравоохранения, которая сейчас уже находится на грани", – сказала в интервью Žinių radijаs премьер.
"Общее количество коек как-то модифицируют, приспосабливают, появляется резерв за счет других услуг здравоохранения, но скажем реанимация и интенсивная терапия так легко не расширяется", – сказала она.
Пока литовские ученые не обнаружили "вызывающий обеспокоенность" штамм B.1.1.7. По словам главы правительства, ограничить сообщение с Великобританией было бы сложно. Тем более, что сейчас нет большого потока путешественников.
Кроме того, приезжим из этой страны, приходится изолироваться и сдавать тест.
Напомним, что 19 декабря в Великобритании сообщили о новом штамме коронавируса, который вызвал более быстрое распространение быстрее.
Выяснилось, что этот штамм доминирует над другими формами и становится самым распространенным в Великобритании. Предполагают, что именно по этой причине значительно увеличилось число больных.
На данный момент этот штамм уже обнаружен в 29 странах.
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