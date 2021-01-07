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Распространение британского штамма COVID-19 в Литве вызвало бы серьезную нагрузку на медучреждения, сказал премьер-министр Ингрида Шимоните.
Arūnas Dulkys, Ingrida Šimonytė
Arūnas Dulkys, Ingrida Šimonytė
© DELFI / Domantas Pipas

"Ускорение распространения болезни, вызванное новым штаммом, означало бы серьезную нагрузку на систему здравоохранения, которая сейчас уже находится на грани", – сказала в интервью Žinių radijаs премьер.

"Общее количество коек как-то модифицируют, приспосабливают, появляется резерв за счет других услуг здравоохранения, но скажем реанимация и интенсивная терапия так легко не расширяется", – сказала она.

Пока литовские ученые не обнаружили "вызывающий обеспокоенность" штамм B.1.1.7. По словам главы правительства, ограничить сообщение с Великобританией было бы сложно. Тем более, что сейчас нет большого потока путешественников.

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Кроме того, приезжим из этой страны, приходится изолироваться и сдавать тест.

Напомним, что 19 декабря в Великобритании сообщили о новом штамме коронавируса, который вызвал более быстрое распространение быстрее.

Выяснилось, что этот штамм доминирует над другими формами и становится самым распространенным в Великобритании. Предполагают, что именно по этой причине значительно увеличилось число больных.

На данный момент этот штамм уже обнаружен в 29 странах.

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