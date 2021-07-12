Глава правительства сказала, что в данном случае, важно оценить два аспекта. Первое - протесты в демократической стране не запрещены. Однако любые собрания у границы мешают работе пограничников.

"Проблема в том, что протест, отвлекает пограничников от их основной работы, а ее у пограничников много. (...) И если в то же время им надо следить, чтобы не было каких-то провокаций, это сложно. Если кого-то волнует работа пограничников, так не надо доставлять им дополнительные хлопоты", – сказала Шимоните.

Второй важный акцент, по ее словам, - это критика в адрес министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса. Участники акции призывали его уйти в отставку из-за миграционного кризиса.

Шимоните напомнил, что в 2020 году, когда в Беларуси проходили псевдовыборы, весь парламент за редким исключением осудил их и действия белорусских властей.

"Поэтому винить Ландсбергиса в том, что ухудшились отношения с Беларусью - это игнорирование фактов или признак некомпетентности, или сознательные действия против конкретного лица", – сказала премьер.

По ее словам, ситуацией пользуются инициаторы протеста, чтобы удовлетворить свои политические амбиции и, возможно чтобы проторить себе путь на выборы. Автомобили участников протеста были украшены лозунгами - "Европа - не ваш дом" и "СТОП нелегальной миграции", акция протеста состоялась у Друскининкай на пути в Латяжерис.

Организаторы акции "Защити границу Литвы" заявили, что они пригласили мэра Друскининкайского самоуправления Ричардаса Малинаускаса, командира Друскининкайской пограничной службы Андрюса Белоручкинаса и министра внутренних дел Агне Билотайте.

Собравшиеся заявили, что хотят "поддержать мэра Друскининкай за твердую позицию в отношении мигрантов и приложить все усилия к тому, чтобы мигранты не нарушили покой Друскининкай и гостей курорта, поблагодарили пограничников и выразили недовольство, чтобы правительство решало проблему беженцев на высшем уровне".

Участники акции принесли триколоры, флаги с лозунгами против нелегальной миграции.

Некоторые ездили к пограничникам, чтобы поблагодарить их труд.

Организатор митинга Раймондас Гринявичюс сказал BNS, что протест был проведен из-за бессилия правительства в решении вопроса нелегальной миграции.

"Наша власть заварила такую кашу которую сейчас должны расхлебывать работающие на границе люди, местные жители и приграничные муниципалитеты за свой счет", – сказал он.

Всего на данный момент на границе с Беларусью в этом году задержаны 1634 человек – в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Большая часть нелегалов - жители Ближнего Востока и Африки. Минск заявил, что не останавливает поток нелегалов из-за санкций ЕС.