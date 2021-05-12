Премьер-министр Литвы о правилах карантина: возможны лишь небольшие изменения

На этой неделе правительство Литвы условия карантина не меняет. 24 мая в Литве начнет действовать "паспорт возможностей". До этого возможны лишь маленькие изменения карантина.

"На этой неделе точно нет никаких предложений, все будет зависеть от ситуации, которая будет в ближайшие недели. Пока она стабильная, не удовлетворительная, но стабильная. Количество больных примерно одинаковое, напряжение в больницах Вильнюсского региона сохраняется, хотя оно и немного снизилось. Значит, что пока нет свободы для принятия каких-то послаблений. Может и найдется место для небольших технических изменений, не хочу гадать", – сказала Шимоните.

Поскольку в Литве открыли разного рода деятельность, многих все еще удивляет запрет на общение разных домашних хозяйств в помещениях. Шимоните сказала, что это ограничение все еще остается в силе.

"Тут есть разница, например, между условиями в кинотеатре и в доме. Вы должны сидеть в маске, на определенном расстоянии, не можете есть. Это не то же самое, это несравнимо – быть в кино с другими людьми и в одном доме. Поскольку никто не может оценить, соблюдаете ли вы дома правила безопасности. Пока это ограничение действует, но не могу сказать, что оно будет действовать очень долго", – сказала премьер.

Минздрав Литвы в среду сообщил, что в ближайшее время будет решать, прививать ли вакциной AstraZeneca молодых людей.

Шимоните сказала, что это решение должен принять Минздрав.

Она также заметила, что пока нет научных данных, которые позволяли бы после одной вакцины использовать другую.

"Пока мне ничего не доводилось слышать о том, чтобы человека первый раз привили одной вакциной, а ревакцинацию проводили с помощью другой. Но этим должны заниматься эксперты", – сказала премьер.

Шимоните сказала, что могут заключаться разные договоренности между странами об условиях поездок, поскольку появляется больше привитых людей.

"Возможны двусторонние соглашения там, где много привитых, возможны такие соглашения, как был "балтийский пузырь". Но эти решения надо согласовать, о них надо договориться технически. А когда появится зеленый паспорт ЕС, тогда будут единые правила", – сказала она.