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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что европейские фармакологи и ученые дискутируют о том, что, возможно, привитых от COVID-19 жителей надо будет повторно привить через полгода.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Josvydas Elinskas

Несмотря на то, что пока окончательное решение по этому вопросу не принято, она признала, что, скорее всего, делать прививку в третий раз придется.

"Доводилось слышать всякие рассуждения, еще проводят исследования, но я слышала, что, возможно, через полгода нужно делать третью прививку, как минимум тем, кого прививали Pfizer. Это для поддержания иммунитета, двух доз уже не надо будет", – сказала Шимоните.

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По словам премьер-министра, дискуссии об этом проходили на прошлой неделе, но никакое решение пока не принято.

"Но пока не надо принимать это как факт и научную информацию, ведь пока таких научных рекомендаций нет", – прибавила она.

Шимоните сказала, что по крайней мере пока прививки будут бесплатными.

"Думаю, что надо оценивать, что стоит дороже - вакцина или невозможность нормального функционирования экономики, закрытые школы", – сказала премьер.

"Я думаю, правительство все это взвесит и примет решение, бесплатно или платно, но мой прогноз - по крайней мере в ближайшее время прививки будут бесплатными", – продолжила она.

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