Несмотря на то, что пока окончательное решение по этому вопросу не принято, она признала, что, скорее всего, делать прививку в третий раз придется.
"Доводилось слышать всякие рассуждения, еще проводят исследования, но я слышала, что, возможно, через полгода нужно делать третью прививку, как минимум тем, кого прививали Pfizer. Это для поддержания иммунитета, двух доз уже не надо будет", – сказала Шимоните.
По словам премьер-министра, дискуссии об этом проходили на прошлой неделе, но никакое решение пока не принято.
"Но пока не надо принимать это как факт и научную информацию, ведь пока таких научных рекомендаций нет", – прибавила она.
Шимоните сказала, что по крайней мере пока прививки будут бесплатными.
"Думаю, что надо оценивать, что стоит дороже - вакцина или невозможность нормального функционирования экономики, закрытые школы", – сказала премьер.
"Я думаю, правительство все это взвесит и примет решение, бесплатно или платно, но мой прогноз - по крайней мере в ближайшее время прививки будут бесплатными", – продолжила она.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Это изменит жизнь с коронавирусом: паспорт для трех групп общества (16)
Правительство Литвы ищет возможности вернуть к жизни...
По соображениям совести: ученый-полярник покинул Беларусь после волны репрессий и переехал в Клайпеду Какие условия для работы ученого в Клайпеде? (80)
С момента президентских выборов в Беларуси прошло...
В Литве встал вопрос вакцинации: молодым нельзя, пожилые отказываются, вакцина не используется (20)
С понедельника в Литве в очередной раз прививаться от...
Премьер-министр Литвы: если бы почувствовала отсутствие доверия, подняла бы вопрос дальнейшей работы (62)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...
Премьер Литвы: жителям, вероятно, потребуется третья прививка от коронавируса (21)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...