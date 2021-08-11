"Сегодня правительство приняло решения, связанные с управлением пандемией. Есть несколько важных решений, поясню логику. Количество новых случаев растет, а оно растет потому, что новый штамм быстрее распространяется и потому, что привито недостаточное количество людей.

Правительство решило, что основной показатель - заполненность коек в больницах. Мы с июля видим, что места в больницах быстро заполняются", – сказала Шимоните.

Она сказала, что правительство уже ясно сказало, защищенные от вируса - привитые люди, столкнутся с минимумом ограничений. Все решения вступят в силу с 13 сентября.

С понедельника Минздрав ужесточит требования для разных видов деятельности, сказала Шимоните.

"Что будет до того, как вступит в силу новое решение? С понедельника Минздрав ужесточает требования для разных видов деятельности. Будут ограничения, связанные с потоками, дезинфекцией поверхностей, гигиеной, масками и т.д. Будет больше возможностей у тех видов деятельности, которые сами будут выбирать обслуживание клиентов только с "паспортом возможностей. Требований к ним будет меньше", – сказала Шимоните.

По ее словам, цель - привить 70-80% жителей Литвы.

Глава Минздрава Арунас Дулькис после заседания правительства сказал, что это решение направлено и на защиту тех, кто не может привиться. Он сказал, что в среду утром в больницах было 334 пациента с COVID–19.

"Ситуация такова, что нам надо перераспределять и враче и медсестер. И если это количество будет расти, придется ограничивать какие-то плановые операции. А делать это не хочется", – сказал министр.

"С 13 сентября без "паспорта возможностей нельзя будет ходить в магазины, где не продают продукты питания, товары для животных, корма для животных. Можно будет ходить в аптеки, салоны оптики и в ортопедические салоны, в магазины с товарами для сада и огорода. Это должны быть магазины с отдельным входом и площадью до 1500 кв. м", – сказал Дулькис.

Он объяснил, как будет действовать система предоставления медицинских услуг с 13 сентября.

"Неотложная помощь и услуги семейного врача будут предоставлять без ограничений и без тестирования. Плановые стационарные услуги - только с отрицательным тестом на ковид, который надо сдать за 48–72 часа, с "паспортом возможностей" или тем, кто переболел. Плановые амбулаторные специализированные услуги, например, с направлением семейного врача, будут предоставлять в безопасном окружении – это управление потоками пациентов, измерение температуры и др. Кроме того, будет оцениваться вопрос необходимости тестирования. В таком случае тестирование будет бесплатным", – рассказал Дулькис.

Он напомнил, что за нарушение действующих правил ждет штраф в размере 1500-6000 евро.