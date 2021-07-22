Премьер Литвы о смешанном карантине: ограничения конца прошлого года сейчас неуместны

"Я думаю, что со временем, нужны такие средства, которые сделают так, что дорогое для общества тестирование, должно повлиять на карманы работодателей или работников. (…) Но когда мы говорим об альтернативах, возможности выбора, особенно, когда это касается личного досуга, других потребностях, тогда общество прекратит это финансировать раньше, чем обязательное тестирование", – сказала она.

"Я хотела бы надеяться, но пока не осмелюсь утверждать, что активные данные вакцинации в последние дни, быть может , показывают, что люди услышали весть и призыв к вакцинации, оценили ухудшение эпидемиологической ситуации", – сказала собеседница.

Глава Минздрава Арунас Дулькис в среду сказал, что новый карантин может коснутся только непривитых.

"В этом смысле он сложнее. Раньше, все должны были быть дома и были там. Но это было логично при отсутствии средств защиты, любые контакты были рискованными. Но сейчас у нас половина жителей привита хотя бы одной дозой. Это был их вызов, вакцины было достаточно. Значит, ограничения, которые использовали в конце прошлого года, сейчас были бы необоснованными. Ведь люди соблюдают рекомендации, правила, делают то, что может защитить их и других. Для этого и создали "паспорт возможностей", чтобы не пришлось все закрывать", – сказала Шимоните, заметив, что смешанный карантин - более сложное явление.

Она повторила, что главное сейчас – чтобы дети с сентября учились в школах.

"Правительство сделает все, чтобы дети учились контактно. Это будет дополнительным риском. Чем больше людей полностью привьется к сентябрю, тем безопаснее мы будем", – сказала премьер-министр.

Шимоните сказала, что намерена принять участие в "Празднике моря". Напомним, что Клайпеда попала в красную зону COVID–19, мэр сказал, что не ждет на празднике непривитых.

Премьер заметила, что организаторы "Праздника моря" получали рекомендации Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ). Мы надеемся, их будут соблюдать и участники.

"Я в пятницу посещу одно мероприятие. Планирую соблюдать все требования безопасности. Пройдет церемония, во время которой дадут имя парому, построенному в Литве, в этом мероприятии я приму участие. У организаторов праздника есть рекомендации НЦОЗ. Сейчас важно, чтобы люди серьезно отнеслись к их соблюдению – ходили в масках, соблюдали дистанцию, берегли себя и окружающих", – сказала Шимоните.