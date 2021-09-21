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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что нынешний рост цен на отопление соответствует уровню отопительного сезона 2019–2020 гг.
Премьер Литвы: если у жителей будут проблемы с оплатой отопления, им предоставят компенсации
© DELFI / Kiril Čachovskij

По ее словам, если у жителей будут проблемы с оплатой отопления, им предоставят компенсации.

"Цены в 2020–2021 гг были очень низкими, а тот рост, который кажется впечатляющим в этом году, это уровень отопительного сезона 2019–2020 гг. Доходы за это время, осмелюсь напомнить, увеличились не на один, не на два и не на пять процентов. Поэтому мы конечно же оцениваем перемены, видим, что большему числу людей потребуются компенсации за отопление и коммунальные услуги. Мы это оценим, это будет отражено и в бюджете", – сказала Шимоните.

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По ее словам, сейчас наблюдается обратный феномен, когда люди долго помнят снижение доходов и быстро забывают об их увеличении – с ценами, по ее словам, все происходит наоборот.

"В прошлом году цены на нефть были рекордно низкими. В этом году глобальная экономика ожила, цены на нефть быстро выросли, вслед за ними стали расти цены на сырье. У правительства есть средства для амортизации роста цен – прогнозы показывают рост зарплат в частном секторе, будут расти зарплаты бюджетного сектора. Людям, у которых будут финансовые проблемы с оплатой отопления, получат компенсации", – сказала премьер.

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