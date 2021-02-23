"23 февраля в Литве фиксируется сильное загрязнение воздуха твердыми частицами. Загрязненным воздух будет и в ближайшие дни", - сказано в сообщении.
На сайте агентства видно, что воздух загрязнен на всей территории страны.
Высокая концентрация твердых частиц в воздухе сохранится и в ближайшие дни.
Жителям рекомендуют меньше времени проводить на улице. Не жечь костры, не использовать для отопления твердое топливо.
22 февраля Meteo.lt сообщала, что в Литву ветер несет песок и пыль из Сахары. Во вторник утром эта пыль сначала появилась на северо-западе страны, а в полдень и после обеда она охватит и оставшуюся территорию Литвы.
Утром солнце было окрашено в красный цвет, таким же оно будет и вечером. Небо будет пасмурным.
"Пыль будет высоко в атмосфере, поэтому нас на земле она практически не коснется, но людям с больными легкими лучше проводить на улице меньше времени", – сообщал портал Meteo.lt.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперты решили предложить правительству продлить карантин в Литве запретят немедицинские маски (44)
После встречи, которая состоялась в понедельник, члены...
Служба президента Литвы: нельзя называть это третьей волной (18)
Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник утром...
Коронавирус в Литве: 482 новых случая, скончались 7 человек (17)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 482 новых случая...
Глава МИД Литвы: санкции должны затронуть и лиц из ближайшего окружения Путина (196)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Предупреждение жителям Литвы: воздух загрязнен твердыми частицами (11)
Агентство охраны природы выслало жителям Литвы...