Предупреждение: при распространении британского штамма сценарии послаблений в Литве будут пересмотрены

"Если показатели будут ухудшаться, то вопрос дальнейших послаблений будет сдержаннее, проведут пересмотр сценариев открытия дальнейших видов деятельности", – сказала она в пятницу.

"Будут обсуждаться, вероятно, локальные ограничения, в тех муниципалитетах, где ситуация ухудшится", – продолжила Гудлявичене.

Лаборатория Национального центра общественного здравоохранения 18 марта сообщила о еще 108 новых случаях британского штамма COVID-19. Больше всего их зафиксировано в Вильнюсе и в Мариямполе (68 и 11).

"Видимо, британский штамм распространяется в Литве. Если в феврале его обнаружили 13%, то сейчас 21,6% (...) Надо следить за ситуацией. Все это - признак распространения штамма, но пока скорость распространения невелика", – сказала советник премьера.

По ее словам, от распространения этого штамма зависит темп послаблений и их массовость.

"Поскольку процент растет, надо следить, видимо, послабления не могут быть массовыми", – заметила Гудлявичене.

До сих пор в Литве установлено 188 случаев британского штамма COVID-19. Эксперты утверждают, что этот штамм быстрее распространяется и приводит к большей смертности.