Предупреждение правящим: если не будет плана по обузданию кризиса, протесты придут и в Литву

Линге сказал, что жители всеми силами должны экономить свои ресурсы.

"Жители должны слышать две новости и у них есть два пути, на выбор. Одна – все мы должны привыкать к другому образу жизни и думать, на чем можно сэкономить. Поскольку энергетика стоит дорого. Чем больше ее потребуется, тем дороже это будет стоить людям и государствам", – сказал политик.

Вторая важная весть – "это правительство самое большое внимание концентрирует на ситуации с ценами на энергоресурсы, их амортизацию".

Линге сказал, что план помощи жителям представят вместе с бюджетом на следующий год.

По его словам, проект бюджета представят раньше, чем обычно, но все равно Минфин должен ждать до понедельника, когда объявят обновленные прогнозы.

"Мы зависим от происходящего на рынке. Мы должны смотреть, что можно сделать в коротком периоде – думать о компенсациях. Правительство сейчас готовит план и представит его с бюджетом. В понедельник будут обновлены экономические прогнозы, которые нужны Минфину, чтобы завершить работу", – сказал депутат.

На вопрос, когда план будет представлен, Линге ответил, что "в ближайшее время".

Представитель демократического союза "Во имя Литвы" Альгирдас Буткявичюс сказал, что правительство уже должно было представить этот план.

"Информирование общества и бизнеса, что должно делать правительство, на самом деле вызвало немало вопросов. Я нахожусь в оппозиции, поэтому не хочу заниматься популизмом, но в выходные я собрал доступную информацию по всем странам ЕС, что там было сделано", – заметил депутат и обратился к Линге с двумя вопросами.

"Сначала должен быть план по обузданию энергетического кризиса. Этот план должны быстро принять, в нем должны быть ясные меры. Первый вопрос, будут ли людям выплачивать одноразовые пособия. Второй, будет ли помощь бизнесу через льготные кредиты, гарантии, субсидии, тем компаниям, которые используют много энергоресурсов. (…) Понимает ли правительство, что любой глубокий кризис должно регулировать правительство. Намерено ли оно регулировать рост тарифа на цены на энергетику?" – сказал Буткявичюс.

Он заметил, что у него возникает много вопросов. А бюджет на следующий год должен пройти много процедур, и будет принят только перед Рождеством.

"Сейчас говорят, что план будет с бюджетом. Да, проект закона о бюджете важен, это главный закон. Но это затянется до Рождества, его примут только тогда, ведь надо соблюдать все процедуры. Мы сталкиваемся с массой проектов, которые представит как оппозиция, так и правящие", – заметил Буткявичюс.

В плане, по его словам, должны ясно указать конкретные одноразовые выплаты людям, в зависимости от их положения.

"Об одноразовых выплатах надо знать уже в ноябре, в октябре мы должны утвердить план в парламенте и успокоить общество. Если у общества не будет конкретной информации... Я не предлагаю, чтобы начались социальные беспорядки. Но только из-за неизвестности в действиях правительства и парламента, могут начаться некоторые пикеты", – сказал Буткявичюс.

Одноразовые выплаты, по его словам, позволяют погасить часть счетов за подорожавшее электричество и саму жизнь.