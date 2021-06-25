Палангский комиссариат полиции напоминает, что на пляжах, как и в других общественных местах, нельзя распивать алкогольные напитки.

Кроме того, нельзя бродить по морю и купаться, если вывешен красный флаг.

Лицам в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического опьянения нельзя купаться ни при каких обстоятельствах. За такое нарушение ждет штраф в размере 100-900 евро.

Полиция дежурит в Паланге, перемещаясь по пляжу на квадроциклах. В этом году полицейские используют дрон.

"Мы с помощью дрона будем наблюдать за происходящим на пляже, поскольку за тем, что происходит в море, следят спасатели. (...) Основное внимание будут уделять контролю любителей алкогольных напитков. С помощью нашего дрона можно передавать аудиосообщения, поэтому не удивляйтесь, если к вам приблизится дрон и предложит вам уйти домой", – сказал комиссар Паланги Альгирдас Будгинас.

Он сказал, что нарушителям порядка не спешат назначать штрафы, сначала делают предупреждение, а нетрезвых людей просят покинуть пляж. Если человек не прислушивается к предупреждению, ему грозит серьезный штраф.

С начала следующей недели в Паланге будет патрулировать конная полиция, она возьмет под контроль территорию Музея янтаря и парка Бирутес.

На палангских пляжах запрещено:

бродить по воде и купаться, если висит красный флаг;

купаться детям до 14 лет без присмотра взрослых;

оставлять без присмотра у воды детей младше 14 лет;

приходить на пляж с домашними животными и купать их в воде, за исключением зоны в Немирсете, где можно купаться с домашними питомцами;

распивать алкогольные напитки;

играть в спортивные игры не в положенном месте;

мусорить;

купаться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Полиция напоминает, что за купание в неположенном месте и в неположенное время, за купание в нетрезвом виде ждет штраф в размере 100-300 евро, а за повторное нарушение – до 900 евро.