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В Литве правительство разрешило проведение небольших мероприятий, открылись театры и кинотеатры. На мероприятия будут впускать людей только в медицинских масках и респираторах. Зрители будут сидеть на расстоянии двух метров друг от друга (исключение может касаться только членов семьи).
Medicininė kaukė
Medicininė kaukė
© Organizatorių

Такие условия проведения мероприятий были в решении об открытии этого вида деятельности.

Организаторы мероприятий обязаны сделать все, чтобы зрители и участники (за исключением исполнителей и спортсменов), а также персонал на протяжении всего мероприятия находились в масках или респираторах, которые полностью закрывают рот и нос.

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Маски могут не надевать инвалиды, если это наносит вред их здоровью, и дети до 6 лет.

Кроме того, организаторы не должны впускать на мероприятие людей, которые не купили билеты по интернету, проверка билетов по возможности будет проводиться на улице.

Количество участников мероприятий не должно превышать 150 человек. Внутри нельзя находиться группами больше чем по двое (на улице по пятеро), исключение касается членов одной семьи. Важно также соблюдать дистанцию в два метра.

Зрителей можно впускать в помещение или зону проведения мероприятия не раньше чем за 30 минут, а в зал не раньше чем за 15 минут.

На мероприятие не будут впускать жителей с симптомами простуды.

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