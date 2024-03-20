Представляющий угрозу нацбезопасности гражданин России будет выслан из Литвы

"Суд пришел к выводу, что Департамент миграции в своем решении детально, исчерпывающе и ясно изложил значимые фактические обстоятельства, указал конкретные законы и нормы и обоснованно их применил в отношении заявителя. Юридические и фактические мотивы такого решения ясны. То, что истец не согласен с юридической оценкой ДМ, не означает, что решение незаконно.
Суд, оценив содержание решения и фактические обстоятельства, пришел к выводу, что ДМ правильно применил юридические нормы, исчерпывающе рассмотрел фактические обстоятельства. Решение отвечает требованиям законов Литвы", – сказала представитель суда Сигита Гамуленене.
Это решение в течение 14 дней еще может быть обжаловано в Верховном административном суде Литвы.
Водо, лишенный постоянного вида на жительство в Литве, обосновал свой иск тем, что Департамент миграции не учел семейные обстоятельства, его возраст и давние экономические связи с Литвой. Водо утверждает, что с Литвой его связывают особо тесные семейные и социальные связи, начиная с 1989 г. он работал в Литве журналистом, прекрасно говорит по-литовски, полностью оборвал все связи со страной, в которой родился.
Ответчиком по делу - Департамент миграции, третье заинтересованное лицо — Департамент государственной безопасности (ДГБ).
Вид на жительство гражданина России в Литве был аннулирован после того, как ДГБ пришел к выводу, что данное лицо представляет угрозу государственной безопасности. По оценке ДГБ, согласно имеющейся информации и с учетом сегодняшней геополитической ситуации, пребывание гражданина России Водо в Литве представляет угрозу государственной безопасности.
По мнению ДГБ, взгляды представляющегося журналистом Водо – нелояльны к Литве, он также распространяет пропагандистскую информацию в социальных сетях в соответствии с информационной политикой России.