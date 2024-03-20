Представляющий угрозу нацбезопасности гражданин России будет выслан из Литвы

"Суд пришел к выводу, что Департамент миграции в своем решении детально, исчерпывающе и ясно изложил значимые фактические обстоятельства, указал конкретные законы и нормы и обоснованно их применил в отношении заявителя. Юридические и фактические мотивы такого решения ясны. То, что истец не согласен с юридической оценкой ДМ, не означает, что решение незаконно.

Суд, оценив содержание решения и фактические обстоятельства, пришел к выводу, что ДМ правильно применил юридические нормы, исчерпывающе рассмотрел фактические обстоятельства. Решение отвечает требованиям законов Литвы", – сказала представитель суда Сигита Гамуленене.

Это решение в течение 14 дней еще может быть обжаловано в Верховном административном суде Литвы.