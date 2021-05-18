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Группа The Roop, представляющая Литву на "Евровидении-2021", завоевала одну из 10 путевок в финал конкурса, который состоится 22 мая в Роттердаме. Зрители посредством голосования обеспечили группе первое место в списке.
Eurovizijos fanų balsavime – pirma vieta The Roop
Eurovizijos fanų balsavime – pirma vieta The Roop
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После перерыва "Евровидение", наконец, вернулось на экраны. Во вторник в Нидерландах официально стартовал 65-й песенный конкурс. Сегодня вечером на арене Ahoy в Роттердаме мы увидели первый полуфинал, участие в котором приняли 16 стран. Честь открыть конкурс в этом году досталась представителям Литвы - группе The Roop с песней Discoteque.

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В первом полуфинале участие приняли Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан, Украина и Мальта. Из 16 стран-участниц первого концерта прохождение в финал себе обеспечили все, кроме Румынии, Северной Македонии, Ирландии, Австралии, Словении и Хорватии.

Второй полуфинал состоится 20 мая, финал - 22 мая. Согласно правилам конкурса, места в финале автоматически получают 5 стран - самые крупные доноры Европейского вещательного союза, организатора конкурса - Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, а также победитель прошлого года. В 2019 году это была Португалия. В 2020 году по причине пандемии коронавируса конкурс был отменен.


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