Представлена программа мероприятий к юбилею Вильнюса: что ждет жителей и гостей столицы

Вильнюс полон юношеской энергии, которая побуждает к действию, вдохновляет на перемены, продвигает вперед и не ограничивает идеи.

25–28 января

700 лет со дня рождения Вильнюса

Январь 2023 г. – особенный месяц. Утром 25 января Вильнюс проснется в возрасте 700 лет. Поэтому январские события – как вишенка на праздничном торте, а Вильнюсский фестиваль света – как сияющие на нем свечи, подаренные литовскими и зарубежными художниками по свету. Этот подарок предназначен для всех – самые неожиданные пространства Вильнюса засверкают по-новому, а интерактивные инсталляции позволят самим создавать неповторимые композиции. Но на световых инсталляциях подарки не заканчиваются. В Вильнюсе вас ждут и другие впечатляющие праздничные мероприятия и сюрпризы.

Январь – сентябрь

Opera.Connect: Вильнюс — город оперы

Вильнюсцы давно полюбили оперу – здесь ее начали ставить раньше, чем в Париже, а сегодня голоса солистов литовской оперы звучат по всему миру. Поэтому по случаю 700-летия столицы "Opera.Connect: Вильнюс – город оперы" подарит Вильнюсу звуки оперы, вынесет их из зала и распространит по всему городу. "Опера на колесах" перенесет отрывки из опер в самые неожиданные пространства. Социально уязвимые люди познакомятся с оперным жанром в проекте Opera art’i ("Опера рядом").

Опера – это не только классические костюмы, но и современные технологии. В сентябре 2023 г. искусственный интеллект смахнет пыль с одной из первых опер, звучавшей в XVII в. во Дворце правителей, и донесет ее звучание до слуха современных слушателей. AIopera – это синтез истории и современности, который стоит услышать.

25 июля

Фестиваль "Молод как Вильнюс"

День покровителя Вильнюса Св. Христофора тоже заслуживает упоминания – ведь именно он оберегает Вильнюс от невзгод и ведет по верному пути. Бесплатные музыкальные выступления в парке Вингис будут радовать вас весь день. Классическая и популярная современная музыка, известные исполнители, специальные аудиовизуальные решения и летнее настроение – важно, чтобы весело было всем! Загляните ненадолго, устройте пикник на траве, откройте для себя нового любимого исполнителя или позвольте звукам музыки увлечь вас. Пусть день рождения Вильнюса продлится дольше!

Festivalis „Jaunas kaip Vilnius” į Vingio parką sukvietė dešimtis tūkstančių žiūrovų / Foto: Vilniaus miesto savivaldybė

Фестиваль пройдет в вильнюсском парке Вингис.

Больше информации о планирующихся мероприятиях можно найти здесь и здесь.