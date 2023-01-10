Представлена программа мероприятий к юбилею Вильнюса: что ждет жителей и гостей столицы

Вильнюс полон юношеской энергии, которая побуждает к действию, вдохновляет на перемены, продвигает вперед и не ограничивает идеи.
25–28 января
700 лет со дня рождения Вильнюса
Январь 2023 г. – особенный месяц. Утром 25 января Вильнюс проснется в возрасте 700 лет. Поэтому январские события – как вишенка на праздничном торте, а Вильнюсский фестиваль света – как сияющие на нем свечи, подаренные литовскими и зарубежными художниками по свету. Этот подарок предназначен для всех – самые неожиданные пространства Вильнюса засверкают по-новому, а интерактивные инсталляции позволят самим создавать неповторимые композиции. Но на световых инсталляциях подарки не заканчиваются. В Вильнюсе вас ждут и другие впечатляющие праздничные мероприятия и сюрпризы.
Январь – сентябрь
Opera.Connect: Вильнюс — город оперы
Вильнюсцы давно полюбили оперу – здесь ее начали ставить раньше, чем в Париже, а сегодня голоса солистов литовской оперы звучат по всему миру. Поэтому по случаю 700-летия столицы "Opera.Connect: Вильнюс – город оперы" подарит Вильнюсу звуки оперы, вынесет их из зала и распространит по всему городу. "Опера на колесах" перенесет отрывки из опер в самые неожиданные пространства. Социально уязвимые люди познакомятся с оперным жанром в проекте Opera art’i ("Опера рядом").
Опера – это не только классические костюмы, но и современные технологии. В сентябре 2023 г. искусственный интеллект смахнет пыль с одной из первых опер, звучавшей в XVII в. во Дворце правителей, и донесет ее звучание до слуха современных слушателей. AIopera – это синтез истории и современности, который стоит услышать.
25 июля
Фестиваль "Молод как Вильнюс"
День покровителя Вильнюса Св. Христофора тоже заслуживает упоминания – ведь именно он оберегает Вильнюс от невзгод и ведет по верному пути. Бесплатные музыкальные выступления в парке Вингис будут радовать вас весь день. Классическая и популярная современная музыка, известные исполнители, специальные аудиовизуальные решения и летнее настроение – важно, чтобы весело было всем! Загляните ненадолго, устройте пикник на траве, откройте для себя нового любимого исполнителя или позвольте звукам музыки увлечь вас. Пусть день рождения Вильнюса продлится дольше!
Фестиваль пройдет в вильнюсском парке Вингис.
Больше информации о планирующихся мероприятиях можно найти здесь и здесь.
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