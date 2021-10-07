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Литовская ассоциация торговых компаний заявляет, что "паспорт возможностей" увеличивает риск распространения коронавируса – в больших магазинах, куда можно попасть только с документом, покупателей стало на 1/4 меньше, больше покупателей стало в небольших магазинах.
Представители бизнеса: "паспорт возможностей" увеличивает риск распространения вируса
© DELFI / Josvydas Elinskas

По подсчетам ассоциации, из-за смены потоков в магазинах, где требуют "паспорт возможностей", на человека приходится 23,2 кв. м, а в других - 9,6 кв. м.

"этот документ в сфере торговли сыграл эпидемиологически неблагоприятную роль – вместо того, чтобы побудить людей прививаться, увеличил концентрацию там, где документ не нужен", – сказала глава ассоциации Рута Вайнене.

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Она сказала, что так поступают и те, у кого есть документ.

Представитель Maxima Эрнеста Дапкене сказала, что количество покупателей снизилось в тех магазинах их сети, которые генерируют 60% оборота сети. В 75 магазинах сети, где нужно показывать документ, поток клиентов сократился на 25%. В остальных поток покупателей увеличился всего на 0,7%.

В магазинах Iki, по словам пресс-секретаря компании Вайды Будрене, там, где требуется "паспорт возможностей", покупателей стало меньше, но увеличилась корзина покупателя.

По словам представителя Norfа Дарюса Рилишкиса, оборот крупных магазинов уменьшился на 25%, а маленьких - на 10%.

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала, что у них после введения новых правил особых перемен не было. Только в трех магазинах этой сети у клиентов проверяют "паспорт возможностей".

Пресс-секретарь Rimi Габриэле Шеренене сказала, что в больших магазинах сети снизились и потоки покупателей (на 18%) и оборот (на 9%).

Вайнене считает, что правительство должно изменить нынешний порядок, поскольку из-за того, что сейчас доминирует штамм "дельта" маленькие магазины могут стать местом распространения инфекции.

"После того как в помещениях все должны находиться в масках, не осталось причин для применения "паспорта возможностей" в сфере торговли", – заметила она.

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