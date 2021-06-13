Представитель Минздрава: количество утилизированных в Литве вакцин от коронавируса увеличилось в 3-4 раза

"Фактически, эти цифры увеличились, если у нас в апреле было от 10 до 20 доз вакцины в неделю, от 50 до 60 в мае, а теперь мы видим, что у нас было 239 доз в первую неделю июня", - сказал BNS представитель Минздрава Лукас Галкус.
По его словам, увеличение объемов утилизированных вакцин связано с массовой вакцинацией и широкой доступностью вакцин.
"Основная причина в том, что люди не приходят, поэтому вакцины надо выливать. В учреждениях просто больше нет резервных списков, чтобы кого-то пригласить, нет тех, кто будет ждать, чтобы просто вакцинироваться, поэтому остается их утилизировать", - пояснил представитель министерства.
Л. Галкус сказал, что проблема будет решена путем более активной вакцинации людей, количество которых в последнее время снизилось.
"Мы наблюдаем заметное замедление вакцинации. На прошлой неделе у нас был пик, было привито больше всего людей, и на этой неделе мы в основном прививаем очень мало. (...) Если люди придут, количество утилизированных вакцин уменьшится", - сказал он.
По словам Л. Галкуса, в настоящее время министерство рассматривает дополнительные меры по побуждению к вакцинации. Они связаны с более активной коммуникацией, привлечением семейных врачей, способами косвенного побуждения, живыми очередями.
По данным ведомства, с марта в стране было утилизировало около 1,2 тысячи доз вакцины, всего использовано 1,9 миллиона доз.
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