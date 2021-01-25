Однако сейчас он признал, что с учетом показателей и прогнозов, дети вернутся в школы только весной.

"Если бы не изменили действующие в Литве меры карантина: ограничение движения между муниципалитетами, удаленное обучение, то эксперты прогнозируют быстрое падение скорости распространения болезни на 25% в неделю. Но даже при таком падение числа новых случаев, 200 и меньше случаев заболевания в день можно достигнуть только к началу марта, если ничто не помешает", – заметил Алдакаускас.

"При 200 и меньше случаев в день, можно контролировать распространение болезни, выявлять все контакты. Так было в сентябре-октября", – прибавил он.

Представитель министерства не скрывал, что надеялись, что дошкольники, начальная школа и выпускники смогут учиться в школах с февраля, но сейчас прогнозы Минздрава не столь оптимистичны.

"К сожалению, что касается прогнозов Минздрава, мы видим смещение прогноза примерно на две недели (до середины февраля), это больше касается показателей.

Если показатели ухудшатся, эта дата сместится к 1 марта или еще дальше. Например, по прогнозам экспертов, если будут ослаблены какие-то ограничения, то улучшение ухудшится наполовину, останется спад на 10%, значит, необходимые 200 случаев в день будут только в мае", – сказал Алдакаускас.

"Прогнозы пока очень сложные, в силу имеющейся ситуации. Желаний много, но эксперты видят, что сфера образования - та сфера, где болезнь распространяется быстрее всего, – прибавил он.