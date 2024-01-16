Председатель Комиссии по десоветизации: решение о переименовании двух улиц в Висагинасе нарушает закон

В. Карчяускас отмечает, что возглавляемая им комиссия представила муниципалитету рекомендацию принять решение относительно названий этих улиц.
"Комиссия приняла только одно решение – переименовать улицу Тарибу. Что касается названий улиц Партизану и Ветерану, комиссия считает, что они не нарушают требований закона и нет необходимости их переименовывать, если только сам муниципалитет не примет иного решения. Поэтому непонятно, почему генеральный директор ЦИГРЖЛ в своих законных решениях ссылается на заключение комиссии", – сказал В. Карчяускас агентству Elta.
Председатель Комиссии по десоветизации не исключает, что данное решение директора ЦИГРЖЛ можно расценить как нарушение закона о самоуправлении.
"Мы обсудили, может ли комиссия рекомендовать переименовать улицы, и пришли к единогласному выводу, что это – право самоуправления. Поэтому непонятно, что улицу Партизану указано переименовать на Летувос партизану. Это нарушение закона о самоуправлении", – подчеркнул В. Карчяускас.
В свою очередь директор ЦИГРЖЛ А. Бубнис подчеркивает, что решил переименовать эти улицы из-за их связи с советской эпохой.
"Я предложил переименовать улицу Партизану на Летувос партизану. Потому что само собой разумеющееся, что улица Партизану в Висагинасе была названа в память о советских партизанах, которые боролись за то, чтобы Литва была в составе Советского Союза", – сказал Elta А. Бубнис.
"Улица Ветерану – это тоже советский пережиток – здесь были ветераны войны и труда. (...) Здесь тоже есть подтекст и та связь с советской эпохой. Поэтому, я думаю, что это тоже своего рода пережиток, который следует изменить", – добавил он.
Получив от ЦИГРЖЛ указание переименовать улицы Ветерану и Тарибу, а улицу Партизану переименовать в Летувос партизану, Висагинсский муниципалитет заявляет, что обжалует решение комиссии в Высшем административном суде Литвы.
Это агентству ELTA в воскресенье подтвердил мэр муниципалитета Эрландас Галагузас.