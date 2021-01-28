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С началом карантина некоторые инспекторы стали старательно следить за соблюдением правил. В Клайпеде владелец пекарни почувствовал это на своей шкуре, когда за столик около его кафе сели молодые люди.
Предприниматель удивлен: неужели, подав тарелку с едой на вынос, я уже распространяю вирус?
© DELFI / Tomas Vinickas

Предприниматель не скрывал, что молодые люди купили в его кафе еду на вынос. Молодые люди купили кофе, небольшие пиццы и пирожки и спросили, могут ли сесть за столик на улице. С ноября в Литве нельзя собираться группами больше 2 человек, кроме того, нельзя обслуживать клиентов за столиками кафе. Предприниматель сказал, что не видел ничего плохого в том, что молодые люди сядут за стол и подал им тарелку. Эти его действия навлекли беду – проходивший мимо полицейский решил, что предприниматель нарушает правила карантина и назначил ему штраф.

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"Молодые люди сказали, что они захотели посидеть на улице, а я не был против. Я дал им тарелку, чтобы им было удобнее, они вынесли заказ на улицу", – сказал мужчина. Это произошло в ноябре, когда на улице могли вместе находиться только два человека. Молодых людей было двое. Предприниматель сказал, что коллега наказавшего его полицейского была склонна просто сделать ему предупреждение.

"Сначала в кафе зашла женщина-полицейский. Я объяснил ей ситуацию, сказал, что столики и скамьи около кафе надежно закреплены, убрать их не получится, а тарелку молодые люди вынесли сами. Она не оценила эти действия как обслуживание людей на улице, я должен был просто выйти с ней, забрать тарелку и попросить молодых людей удалиться. Однако тут подошел ее коллега, сделал меня злодеем и составил протокол", – рассказал владелец пекарни.

По его словам, полицейский сделал ввод, что владелец кафе обслуживал клиентов на улице, но этого на самом деле не было.

Напомним, что еду на вынос кафе и ресторанам продавать не запрещено. Предприниматель не может обжаловать штраф, пока его не рассмотрят в полиции.

О назначенном штрафе в 250 евро владелец кафе узнал только в январе.

Представители ГКП Клайпедского округа не захотели комментировать эту ситуацию и указали, что предприниматель может оспорить назначенное взыскание в суде.

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