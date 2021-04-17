Pfizer -одна из самых популярных вакцин в Литве, вторую прививку жителям делают не раньше чем через 3 недели.
Однако премьер-министр Ингрида Шимоните, опираясь на опыт других стран, предлагает отсрочить ревакцинацию.
"Поскольку уже после первой дозы большая часть по крайней мере уже защищает от тяжелой формы и смерти, это позволило бы добиться более высокого уровня безопасности в обществе", – сказала премьер.
Ее идею поддержала спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен: "Я думаю, в данной ситуации правительство делает все, что может".
Пока премьер говорит об отсрочке ревакцинации на 3-8 недель, однако говорит, что это не коснется тех, кто уже привился первой дозой.
"Мы говорим о тех дозах, которые, скорее всего, придут в понедельник, и о людях, которых начнут прививать с понедельника. Тогда, если договоримся с экспертами и примем такое решение с их одобрения, людям назначат более позднюю дату ревакцинации", – сказала Шимоните.
Однако эксперты настороженно относятся к таким планам правительства. Литва в ближайшее время должна получить до 100 000 доз вакцины Pfizer. Кроме того, темпы вакцинации растут, поэтому специалистам непонятно, зачем нужна эта отсрочка.
"Сегодня я не слышу заявлений о нехватке вакцины, чтобы надо было прививать больше людей одной дозой", – сказал профессор Вильнюсского университета Витаутас Усонис.
По его словам, отсрочка может отрицательно сказаться на эффективности самой вакцины.
"Проведенные на данный момент исследования дают данные при ревакцинации через 3-4 недели", - заметил профессор.
Бывший глава Минздрава также считает, что этот вопрос не должны решать политики. Аурелиюс Верига сказал, что в таком случае, если у людей не сформируется иммунитет, производитель не будет отвечать за результат.
"Мы тут много всего можем придумать, чтобы увеличить темпы вакцинации. А может вводить только полдозы? Может, этого тоже хватит? Но в медицине так не поступают, такие вопросы должны решать в ходе проведения клинических исследований. Неспроста их проводят", - сказал он.
Скептически такие действия правительства оценивает и Служба по контролю над лекарствами – ревакцинация должна проводиться только по графику производителя и никак иначе.
"В описании характеристики вакцины указано, что вакцина Comirnaty используется дважды, вторая доза вводится через 3 недели после первой", – сказала представитель службы Айсте Таутвидене.
Однако эксперты, работающие с правительством Шимоните, эту идею одобряют.
"При отсрочке до 6 недель эффективность не теряется. Предварительные данные показывают, даже до 8 недель (…)", – заверил онкоиммунолог Национального онкоинститута Марюс Стрёга.
По словам Шимоните, приоритет - люди старшего возраста, люди с хроническими заболеваниями, поскольку они чаще болеют тяжелой формой коронавируса.
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