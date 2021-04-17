Pfizer -одна из самых популярных вакцин в Литве, вторую прививку жителям делают не раньше чем через 3 недели.

Однако премьер-министр Ингрида Шимоните, опираясь на опыт других стран, предлагает отсрочить ревакцинацию.

"Поскольку уже после первой дозы большая часть по крайней мере уже защищает от тяжелой формы и смерти, это позволило бы добиться более высокого уровня безопасности в обществе", – сказала премьер.

Ее идею поддержала спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен: "Я думаю, в данной ситуации правительство делает все, что может".

Пока премьер говорит об отсрочке ревакцинации на 3-8 недель, однако говорит, что это не коснется тех, кто уже привился первой дозой.

"Мы говорим о тех дозах, которые, скорее всего, придут в понедельник, и о людях, которых начнут прививать с понедельника. Тогда, если договоримся с экспертами и примем такое решение с их одобрения, людям назначат более позднюю дату ревакцинации", – сказала Шимоните.

Однако эксперты настороженно относятся к таким планам правительства. Литва в ближайшее время должна получить до 100 000 доз вакцины Pfizer. Кроме того, темпы вакцинации растут, поэтому специалистам непонятно, зачем нужна эта отсрочка.

"Сегодня я не слышу заявлений о нехватке вакцины, чтобы надо было прививать больше людей одной дозой", – сказал профессор Вильнюсского университета Витаутас Усонис.

По его словам, отсрочка может отрицательно сказаться на эффективности самой вакцины.

"Проведенные на данный момент исследования дают данные при ревакцинации через 3-4 недели", - заметил профессор.

Бывший глава Минздрава также считает, что этот вопрос не должны решать политики. Аурелиюс Верига сказал, что в таком случае, если у людей не сформируется иммунитет, производитель не будет отвечать за результат.

"Мы тут много всего можем придумать, чтобы увеличить темпы вакцинации. А может вводить только полдозы? Может, этого тоже хватит? Но в медицине так не поступают, такие вопросы должны решать в ходе проведения клинических исследований. Неспроста их проводят", - сказал он.

Скептически такие действия правительства оценивает и Служба по контролю над лекарствами – ревакцинация должна проводиться только по графику производителя и никак иначе.

"В описании характеристики вакцины указано, что вакцина Comirnaty используется дважды, вторая доза вводится через 3 недели после первой", – сказала представитель службы Айсте Таутвидене.

Однако эксперты, работающие с правительством Шимоните, эту идею одобряют.

"При отсрочке до 6 недель эффективность не теряется. Предварительные данные показывают, даже до 8 недель (…)", – заверил онкоиммунолог Национального онкоинститута Марюс Стрёга.

По словам Шимоните, приоритет - люди старшего возраста, люди с хроническими заболеваниями, поскольку они чаще болеют тяжелой формой коронавируса.