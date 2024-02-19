Предложение по школам национальных меньшинств: половина всех учебных предметов на литовском языке

Такие предложения представители муниципалитетов представили в ходе встречи, состоявшейся на прошлой неделе, сообщил Elta заместитель министра образования, науки и спорта Рамунас Скауджюс.
"В дошкольном образовании процесс на литовском языке должен длиться не 8 часов, а 20 часов. Было также предложение, чтобы не только общественные предметы, но и 50 проц. всех предметов велись на литовском языке. Это литовский язык, география, история, гражданственность. И сами школы будут выбирать предметы по своему усмотрению", - предложения, прозвучавшие в ходе встречи, Elta прокомментировал Р. Скауджюс.
"Другие муниципалитеты предлагали включить в этот процент не только формальное, но и неформальное образование, другие возражали, что это будет сложнее", - рассказал вице-министр о состоявшихся обсуждениях.
Однако, говоря о большей автономии самоуправлений в этом вопросе, Р. Скауджюс считает, что в таком случае следует предусмотреть минимальный рубеж количества часов преподавания на литовском языке в неделю. По его словам, муниципалитеты будут иметь право устанавливать количество уроков на литовском языке, превышающее минимальное.
"Необходимо установить четкий минимальный рубеж преподавания на литовском языке, и это было бы обязательным для всех муниципалитетов и всех школ национальных меньшинств. И сам муниципалитет, если бы видел возможности, желание и ресурсы сделать это с большей скоростью и масштабом, смог бы это сделать", - сказал Р. Скауджюс.
По словам вице-министра, в некоторых школах некоторые общественные предметы уже преподаются на литовском языке.
По словам Р. Скауджюса, министерство планирует продолжить обсуждения, в ходе которых предполагается встретиться с заинтересованными членами Сейма, комиссией национальных меньшинств и представителями родителей.