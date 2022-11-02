Предложение отменить в Литве выходной идет дальше: это может быть и не 1 мая

“Жизнь, конечно, движется вперед и мы порой просто забываем, что было на начальном этапе. Если мы говорим о 1 мая, то, может быть, это было актуально в 19 веке. Но мы создали капитализм, так от чего защищать этих людей? Они не хотят капитализма? Но мы все выбрали этот путь", - сказал LNK глава Конфедерации работодателей Данас Арлаускас.

Он отметил, что это решение зависит от трех аспектов: политического, экономического и эмоционального.

“Если говорить о позиции работодателей, то предложение либералов благоприятное. Потому что экономически выгоднее добавить этот день к отпуску, чем среду, четверг или пятницу, когда выпадает день, который нужно отпраздновать. Но, конечно, политически, я думаю, каждый праздник должен иметь какое-то значение. Например, Йонинес – какое значение он должен иметь.

Возможно, либералам стоило начать с Йонинес. Потому что люди идентифицируют себя с 1 мая, потому что это праздник трудящихся. Не потому, что кто-то кого-то угнетает, а потому, что это их праздник. Но политически я думаю, что мы уже отказались от некоторых зачатков того времени, в той политической системе они были логичны. Но в нынешней политической системе они нелогичны - почему они там стоят, почему мы должны праздновать", - размышлял Д. Арлаускас.

Глава Конфедерации работодателей Д. Арлаускас сказал LNK, что все праздники должны быть значимыми.

“Я спросил пару десятков человек, что они думают. Некоторые говорят, что День начальника нужно отмечать, потому что они предоставляют рабочее место. Другие задавались вопросом - может быть, праздновать День фермера? Потому что наша земля по-прежнему земля фермеров. А 1 мая начинают сажать картошку, выезжая на огороды. Все-таки уже никто не выходит на улицу с плакатами, а ездят в сады или еще куда-то", - поделился своими наблюдениями глава Конфедерации работодателей в эфире LNK.

Он также оценил идею переноса выходного дня 1 мая на Рождество.

“Видите ли, у верующих уже есть Жолинес, Пасха, Рождество. Это имело бы смысл. Потому что в это Рождество люди действительно отдыхают, какие-то планы выполнены. Потому что люди скептически относятся к тому, чтобы этот день добавили “к отпуску, - сказал Д. Арлаускас.

Глава конфедерации работодателей Д. Арлаускас еще раз повторил, что добавление одного дополнительного дня к отпуску экономически выгоднее.

“Потому что тогда не все сотрудники уходят одновременно, а 1 мая все не работают. С экономической точки зрения это более тяжелое бремя, чем дополнительный день отпуска. Нас это устраивает в этом смысле", - подчеркнул собеседник LNK Д. Арлаускас.

Профсоюзы, со своей стороны, подчеркивают, что 1 мая – это не только советский праздник, но и международный, отмечаемый и в других странах мира.

"Это эмоция. Эмоционально, если бы я был либералом, я бы начал не с этого дня, я бы начал с Йонинес. Поэтому, когда это вызовет ненужную напряженность, я думаю, что будет не так просто”, — прогнозировал он.