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Группа парламентариев Литвы предлагают правительству предоставлять помощь женщинам из Польши, которые хотят прервать беременность по причине патологий плода, поскольку в этой стране вступил в силу полный запрет на аборты.
Protestas Lenkijoje prieš nuosprendį, ribojantį abortų teises
Protestas Lenkijoje prieš nuosprendį, ribojantį abortų teises
© Reuters / Scanpix

С таким предложением в правительство в понедельник обратилась временная Группа Сейма Литвы по развивающему сотрудничеству, репродуктивному здоровью и правам.

"Женщины, которых лишили право на безопасное прерывание беременности, когда это требуется по причинам серьезных патологий плода, являются той частью общества, помочь которой обязывает наша многовековая дружба с Польшей", – заявил на пресс-конференции член этой группы, консерватор Арунас Валинскас.

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"Мы предлагаем правительству пересмотреть свои возможности и помочь польским женщинам провериться на патологии плода и при обнаружении серьезных патологий или отклонений в развитии бесплатно или за символическую сумму прервать беременность, как это уже сделали Швеция и некоторые страны Европы", – представил А. Валинскас обращение.

Председатель этой группы, социал-демократ Довиле Шакалене отметила, что в прошлом году по причине серьезных патологий плода было проведено 2 тыс. абортов. После разрешения делать это в нескольких странах Европы Литве придется принимать относительно небольшое их количество.

"Это стало бы символичным шагом, но надеемся, что морально, психологически это будет очень важно", – сказала Д. Шакалене.

В конце января в Польше вступил в силу получившее противоречивые оценки решение суда по практически полному запрету на аборты. Тогда он спровоцировал массовые протесты в стране, во время которых тысячи людей вышли на улицы.

После вступления в силу этого судебного постановления в Польше разрешается прервать беременность только в случае изнасилования или кровосмешения, также, когда возникает угроза жизни женщины.

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