Предлагаемая дата проведения выборов в Европарламент в Литве – 9 июня 2024 года

Согласно Избирательному кодексу, очередные выборы в Европейский парламент в Литовской Республике проводятся в воскресенье, выпадающее на аналогичный период проведения выборов в Европейский парламент во всех государствах-членах Европейского союза. Выборы объявляет и их дату определяет Сейм не позднее чем за 6 месяцев до воскресенья упомянутого периода.