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О главных темах недели в новом выпуске "Delfi Главное". В Клайпеде на выходных пройдет традиционный "Праздник моря", между тем этот муниципалитет первым в Литве вернулся в "красную" зону COVID–19.

Сумеют ли организаторы праздника и самоуправление обеспечить безопасность во время масштабного мероприятия. Обсуждаем тему с мэром Клайпеды Витаутасом Грубляускасом и нашим коллегой из приморского города Денисом Кишиневским.

Поток незаконных мигрантов из Беларуси в Литву не иссякает. А.Лукашенко перешел к провокациям и новым угрозам, заявив, что радикалы пойдут в Литву защищать своих беременных женщин. Подробнее об обострении ситуации с мигрантами - в интервью с политологом Витисом Юрконисом.

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Владимир Путин выступил в качестве историка и представил статью о "триедином народе", в которой отказал украинцам в самостоятельности, а Украину в очередной раз назвал "анти-Россией". Не обошел стороной автор и Литву с Польшей. В псоледовавшем после статьи интервью В.Путин заявил, что начиналась эта "анти-Россия" в Речи Посполитой. Об это истории со статьей президента России и современным положением дел говорим с политологом Федором Крашенинниковым.

Ведущий выпуска "Delfi Главное" - Дмитрий Семенов.

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