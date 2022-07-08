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В пятницу в полдень Литовская православная церковь намерена передать обращение верующих к президенту Литвы Гитанасу Науседе, в котором выражается обеспокоенность необоснованными нападками на церковь и попытками ее расколоть.
Православные Литвы передадут президенту обращение в связи с нападками на церковь и попытками ее расколоть
© DELFI / Orestas Gurevičius

Литовская православная церковь сообщает, что петицию подписали более 7 тыс. верующих.

По словам представителей церкви, в сообщении мирян выражается большая озабоченность "неоправданными нападками на Православную Церковь в Литве", а также декларируется поддержка позиции Виленского и Литовского митрополита Иннокентия, который "выразил свое безоговорочное осуждение войны и агрессии против Украины".

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В письме также осуждается попытки раскола Литовской православной Церкви, выражается лояльность ей и содержится просьба к правительству и обществу не допустить обострения религиозной и национальной розни.

Литовская православная Церковь обещает передать Науседе еще и обращение духовенства с просьбой общаться "не через нескольких бывших священников, ступивших на тропу отделения", а наладить с ними прямой диалог.

Митрополит Литовской православной церкви Иннокентий отстранил от священства четырех священников. По утверждению епархии, из-за канонических преступлений, совершенных этими священниками. Священнослужители утверждают, что их отстранили из-за того, что они критиковали вторжение России в Украину и поддержку этих действий Русской православной Церковью.

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