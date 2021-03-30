Организаторы уверяют, что во время съемок посторонних не было, всех участников перед съемок проверили на COVID-19, а персонал был в масках. Полиция в понедельник начала расследование в связи с возможными нарушениями во время церемонии M.A.M.A.

Профессор медицины Витаутас Усонис в передаче "День на Delfi" сказал, что вся церемония выглядела очень странно.

"Может, такой может быть новая реальность, если проверить много разных факторов, но да, мне это напомнило ситуацию, когда человек на пустом перекрестке едет на красный свет, вроде бы безопасно, вот и едем, спешим. Пока не установлены конкретные условия, пока не проверены конкретные требования, их соблюдение, такая инициатива кажется странной.

Я не берусь оценивать все обстоятельства, но то, что я видел, как зритель - полное расслабление, игнорирование эпидемии и правил. Даже то, что я слышал в новостях, будто это монтаж, а не живое мероприятие, но ведь б этом должны были сообщить зрителям", – сказал профессор.

Усонис подчеркнул, что у каждого теста есть свое пространство применения.

"Мы широко используем быстрые тесты, их использовали и до пандемии, например, для диагностики гриппа (...), для диагностики этого достаточно, но быстрые тесты для профилактики не годятся", – сказал он.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс предложил идею иммунного паспорта. Он сказал, что надо думать о новой реальности, о безопасности в условиях распространения вируса.

"Мы видим, что кто-то стал это реализовывать, по-своему, незаконно. Но если выйти за пределы Литвы, например, в Барселоне проходило мероприятие с участием 5000 человек. Иммунный паспорт - не моя идея, он есть в Израиле, это работает, но там о действует не так, только в случае с теми, кто переболел. Там те, кого просто проверили, не могут заниматься какой-то деятельностью, пока нет безопасности.

Я думаю, могут проходить большие мероприятия, ведь от эпидемиологов мы знаем, что больше всего заражений происходит в близком окружении, мы не проверяем, общаются ли люди. А если проводят мероприятия в условиях безопасности - это новая реальность. Вопрос, как жить тогда, когда распространяется вирус. Это возможно, ведь люди открыли мощное орудие противодействия, можно готовиться к выходу из карантина с помощью подходящих технологий. Я надеюсь правительство решится, и осуществит идею паспорта", – сказал мэр.

Профессор Усонис сказал, что иммунный паспорт побудит людей прививаться.

"Я поддержал бы такую идею. Мы должны утвердить определенную форму, что человек с таким паспортом защищен, у него есть иммунитет, антитела. ТК этому есть два пути – вакцина или болезнь с выздоровлением. Я согласен с мэром, это побудит людей прививаться, сделает программу вакцинации гибче. Это не стопроцентная, но большая гарантия", - считает профессор.