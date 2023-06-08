Правительство одобрило новый порядок: техосмотр сможет упразднить не только полиция

Проекты законов Министерство охраны окружающей среды подготовило при сотрудничестве с Министерством транспорта, Литовской администрацией безопасности транспорта и полицией. После того как эти поправки вступят в силу, инспекторы Департамента охраны природы и Литовской администрации безопасности транспорта (ЛАБТ) получат дополнительные полномочия в ограничении движения загрязняющих природу легковых автомобилей, автобусов и грузовиков (классы M1, M2, M3, N1, N2, N3).
После изменения закона о безопасном движении на дорогах, появятся юридические полномочия для вовлечения в список ЛАБТ недостатков, которые повлекут за собой аннулирование действия техосмотра. В этом списке появится загрязнение воздуха.
Инспекторы Департамента охраны природы получат право самостоятельно без участия полиции и других служб останавливать на дорогах автомобили вышеперечисленных классов и проверять, отвечают ли требуемым параметрам выхлопы конкретного автомобиля, если не отвечают - могут аннулировать действие техосмотра.
Сотрудники ЛАБТ могут останавливать автомобили классов M1 и N1, проверять выхлопы и если они превышают норму - аннулировать действие техосмотра.
По данным литовской ассоциации компаний, отвечающих за техосмотр, Transeksta, в 2022 г. около 50% машин с первого раза не прошли техосмотр. Около 10% из 777 300 машин M1 и N1 классов не прошли техосмотр из-за сильного загрязнения воздуха выхлопами.
Поправки вступят в силу с 1 января 2024 г.
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