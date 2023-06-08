aA
В среду правительство Литвы одобрило поправки к законам о безопасном движении на дорогах и о контроле, проводимом охраной окружающей среды. Цель поправок - предоставить право останавливать и проверять автомобили не только полицейским, но и инспекторам охраны природы.
Правительство одобрило новый порядок: техосмотр сможет упразднить не только полиция
© DELFI / Kiril Čachovskij

Проекты законов Министерство охраны окружающей среды подготовило при сотрудничестве с Министерством транспорта, Литовской администрацией безопасности транспорта и полицией. После того как эти поправки вступят в силу, инспекторы Департамента охраны природы и Литовской администрации безопасности транспорта (ЛАБТ) получат дополнительные полномочия в ограничении движения загрязняющих природу легковых автомобилей, автобусов и грузовиков (классы M1, M2, M3, N1, N2, N3).

Статьи по теме:
Какие меры Литва предпринимает для борьбы с загрязняющими природу транспортными средствами?
В Литве предлагают запретить эксплуатацию автомобилей с нехарактерными выхлопами  (1)

После изменения закона о безопасном движении на дорогах, появятся юридические полномочия для вовлечения в список ЛАБТ недостатков, которые повлекут за собой аннулирование действия техосмотра. В этом списке появится загрязнение воздуха.

Инспекторы Департамента охраны природы получат право самостоятельно без участия полиции и других служб останавливать на дорогах автомобили вышеперечисленных классов и проверять, отвечают ли требуемым параметрам выхлопы конкретного автомобиля, если не отвечают - могут аннулировать действие техосмотра.

Сотрудники ЛАБТ могут останавливать автомобили классов M1 и N1, проверять выхлопы и если они превышают норму - аннулировать действие техосмотра.

По данным литовской ассоциации компаний, отвечающих за техосмотр, Transeksta, в 2022 г. около 50% машин с первого раза не прошли техосмотр. Около 10% из 777 300 машин M1 и N1 классов не прошли техосмотр из-за сильного загрязнения воздуха выхлопами.

Поправки вступят в силу с 1 января 2024 г.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Какие болезни вызывает загрязнение воздуха выхлопами автомобильных газов: вред не только природе, но и людям

Бензиновые и дизельные автомобили – не только один из...

Данные ВОЗ вызывают беспокойство: по этой причине ежегодно преждевременно умирает 3000 жителей Литвы

Несмотря на то, что ежегодно в Литве сокращается...

TOP новостей

В Литве критикуют предложение по подсчету отпускных: у работника хотят забрать последние евро

Лето в Литве еще только началось, но уже сейчас начнем...

Эфир Delfi c Михаилом Подоляком: Каховская ГЭС, реакция ООН, наступление и оружие

После выпуска новостей — разговор с советником главы...

Вильнюсцы снова в ужасе: упраздняют одну полосу на въезде на оживленное кольцо

Перемены на столичной улице Т.Нарбуто продолжаются, а...

Правительство одобрило новый порядок: техосмотр сможет упразднить не только полиция

В среду правительство Литвы одобрило поправки к...

Agnė Bilotaitė

Глава МВД об антиконституционных миграционных мерах: они были необходимы, не вижу оснований для своей ответственности

По мнению министра внутренних дел Агне Билотайте ,...