Правительство одобрило изменения, позволяющие Вильнюсу использовать мазут для отопления

Список пополнен пунктом, в соответствии с которым экстремальная ситуация может быть объявлена, если прогнозируемая цена будущих сделок природного газа, используемого для производства тепловой энергии, будет в два и больше раз выше средней цены на природный газ, подсчитанной Государственной службой регулирования энергетики за последние пять лет.

По утверждению Министерства энергетики, представившего утвержденный правительством проект, после дополнения списка этим исключением вильнюсцы будут платить за тепло примерно столько же, как и в прошлый отопительный сезон. В противном случае цена за отопление выросла бы вдвое.

Проект постановления по сути осуществляет принятые Сеймом в начале октября изменения к Закону об охране окружающей среды, предусматривающие возможность в ситуации экстраординарных кризисных энергоцен временно не применять установленные нормативы охраны окружающей среды.

Вильнюсское городское самоуправление и Вильнюсские теплосети с понедельника начали в Вильнюсе отопительный сезон. Цена за теплоэнергию в столице должна составить около 8,9 цента за киловатт, напоминает ELTA.

В Литву уже доставлена пятая часть всего планируемого для приобретения мазута, он будет составлять 36 проц. всего топлива, используемого для производства тепла.

Отопительный сезон начался 17 октября, и тепло в дома жителей столицы поступит в ближайшие несколько дней. В первый-второй день отопление включено в микрорайонах Фабийонишкес, Шяшкине, Пилайте, Старого города, Шнипишкес, Каролинишкес, Лаздинай, Ноуйойи Вильня, Балтупяй и Григишкес. Во второй-третий день отопление будет включено на Антакальнисе, в Жирмунай, Пашилайчяй, Виршулишкес, Юстинишкес, на Жверинасе, в Науяместисе, Киртимай. На третий-четвертый день к отоплению будут подключены микрорайоны Панеряй, Науйининкай, Расу, Вилкпеде и Вяркю.