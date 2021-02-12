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Правительство в пятницу одобрило обновление договора о закупке дополнительных 1,24 млн доз вакцины от коронавируса производства компания BioNTech и Pfizer.
Правительство обновило договор о закупке еще 1,24 млн доз вакцины Pfizer
© Reuters / Scanpix

Как отметил на заседании министр здравоохранения Арунас Дулькис, в январе правительство уже договорилось о закупке дополнительных доз этой вакцины в рамках предварительного договора. Обновление договора стало необходимым после заключенного Еврокомиссией 8 февраля постоянного договора о закупках.

Он разъяснил, что обновленный договор гарантирует, что страны смогут закупить не только производимые сейчас, но и будущие вакцины компании, которые будут приспособлены к новым мутациям коронавируса.

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"Есть одно новшество, которое мы должны знать, что, когда Еврокомиссия заключала предварительные договоры о закупках, мало кто знал, мало кто говорил о возможных мутациях. В этом случае, в договор вводится дополнительный элемент, что страны-члены будут иметь право заново договориться о поставках вакцин в том случае, если Европейское агентство по лекарственным средствам и производители будут иметь обновленные вакцины, приспособленные к мутациям", - отметил министр.

Всего Литва решила закупать вакцины у семи компаний. Общее количество планируемых закупок - около 9,5 млн. вакцин.

На этой неделе в Литву доставлена восьмая партия вакцины BioNTech и Pfizer – 22 тыс. 230 доз, всего у этой компании планируется приобрести почти 3,1 млн доз.

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