Правительство Литвы ввело новый критерий определения угрозы - количество занятых коек для ковидных больных

Это предусмотрено в протокольном постановлении правительства о дальнейшем управлении пандемией COVID-19.

Представивший проект министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что цель этого решения - "скоординировать и зафиксировать", какие нужны решения при управлении коронавирусной пандемией.

"Мы предлагаем, чтобы решения принимались тогда, когда применяются различные дополнительные средства, ограничения, когда в больницах занято 300 коек. Нам следует четко сказать, что это не какой-то будильник, точные часы или "день X", это показатель, момент, к которому мы видим, что движемся", - сказал Дулькис.

Сейчас в больницах Литвы на лечении находятся 118 пациентов.

Премьер Ингрида Шимоните сказала, что предложения о введении ограничений только по достижении показателя в 300 коек "не вполне корректные". Она предложила, чтобы ограничения "включались" при приближении к этой цифре.

Премьер также предложила предусмотреть возможность отстранения работника от должности, если он отказывается прививаться "не по медицинским причинам, если этот работник не может работать удаленно".

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене заверила, что такое положение уже находится в стадии подготовки.

Дулькис также заверил, что уже есть готовность "ликвидировать возможность" бесплатного тестирования для получения "паспорта возможностей", но сами решения будут приняты позже. Он также информировал, что для этого еще следует оценить взаимодействие литовского "паспорта возможностей" и его требования с цифровым удостоверением Евросоюза.