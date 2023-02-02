Согласно МВД, поправки направлены на то, чтобы лица, не имеющие права быть гражданами Литовской Республики и другого государства, не могли одновременно пользоваться правами и свободами, предоставленными гражданам нескольких государств.

"Изменения направлены на создание более эффективных процедур утраты гражданства. Наша цель – предотвратить случаи злоупотреблений и обеспечить национальную безопасность", - в сообщении МВД цитируют вице-министра Арнольдаса Абрамавичюса.

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Новый порядок предусматривает, что Департамент миграции, если у него нет достаточных данных, подтверждающих, что гражданин Литвы имеет право на множественное гражданство, направит лицу уведомление о необходимости не позднее чем в течение 3 месяцев с момента отправки уведомления, предъявить документы, подтверждающие его соответствие указанным в законе обстоятельствам и что он может быть гражданином Литвы и другого государства.

3-месячный срок может быть продлен по решению Департамента миграции, но не более чем на 2 месяца. Если лицо не представит запрашиваемые документы в департамент в указанные сроки, Департамент миграции инициирует процедуру утраты гражданства.

По утверждению МВД, граждане Литвы, получившие гражданство другого государства, о таких изменениях должны сообщить в течение 2 месяцев с момента приобретения гражданства через Литовскую миграционную информационную систему (MIGRIS).