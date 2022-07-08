Правительство Литвы решило запретить бесплатную раздачу полиэтиленовых пакетов

По данным Министерства охраны окружающей среды, должны быть альтернативы полиэтиленовым пакетам, чтобы покупатели могли использовать их бесплатно для сыпучих и др. товаров.

"Если у покупателей не будет выбора, то предложенный запрет приведет к подорожанию товаров, включая товары первой необходимости, поскольку придется доплачивать за каждый пакет", – указало министерство.

По данным его специалистов, должны быть исключения, касающиеся фасовки мяса и рыбы, поскольку пока нет исследований, доказывающих безопасность и гигиеничность других пакетов для этих продуктов.

Министерство предлагает также ввести запрет на продажу косметики с микропластиком. Однако парламенту рекомендовано не рассматривать этот проект, поскольку ЕК намерена ввести ограничение на такие товары во всем Евросоюзе.