Правительство Литвы решило запретить бесплатную раздачу полиэтиленовых пакетов

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Правительство Литвы в четверг решило поддержать запрет, предложенный депутатами, на бесплатную раздачу полиэтиленовых пакетов, однако предлагает доработать проект.
Plastikiniai maišeliai
Plastikiniai maišeliai
© Shutterstock

По данным Министерства охраны окружающей среды, должны быть альтернативы полиэтиленовым пакетам, чтобы покупатели могли использовать их бесплатно для сыпучих и др. товаров.

"Если у покупателей не будет выбора, то предложенный запрет приведет к подорожанию товаров, включая товары первой необходимости, поскольку придется доплачивать за каждый пакет", – указало министерство.

По данным его специалистов, должны быть исключения, касающиеся фасовки мяса и рыбы, поскольку пока нет исследований, доказывающих безопасность и гигиеничность других пакетов для этих продуктов.

Министерство предлагает также ввести запрет на продажу косметики с микропластиком. Однако парламенту рекомендовано не рассматривать этот проект, поскольку ЕК намерена ввести ограничение на такие товары во всем Евросоюзе.

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