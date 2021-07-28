aA
Правительство Литвы в среду решает вопрос назначения государственных пенсий второй степени многодетным отцам (вырастившим 5 и более детей). На такую пенсию мужчина сможет претендовать после смерти супруги.
Eurai
Eurai
© Shutterstock

Соцмин предлагает одобрить саму идею, но не обсуждать проект, поскольку в 2023 году парламенту планируют представить проект, касающийся совершенствования системы государственных и других пенсий.

Комиссия по петициям в сентябре 2020 года решила удовлетворить предложение одного лица и инициировать принятие закона о назначении государственных пенсий многодетным отцам, после смерти супруги.

Статьи по теме:
С 2014 года многодетным матерям будут платить государственные пенсии  (11)
Грибаускайте наградила многодетных матерей  (5)

"Комиссия считает, что несправедливо не платить государственную пенсию второй степени многодетным вдовцам", – сказано в документе.

По данным Соцмина, на это ежегодно потребуется 142 000 евро из бюджета, но в этом году такие средства не предусмотрены, поэтому государство не может взять на себя дополнительные обязательства.

Государственную пенсию второй степени (в размере двух базовых государственных пенсий – 117,4 евро) в Литве получают 8683 человека, из них 8580 многодетных матерей и 103 отца. Из госбюджета ежегодно на это выделяют 12 млн. евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Президент наградила многодетных матерей (2)

29 апреля президент наградила многодетных матерей,...

Многодетные матери получат пенсии годом позже? (4)

Из-за экономического кризиса предложено на год...

TOP новостей

Через месяц после отмены карантина в Литве установили новые критерии введения ограничений (20)

Правительство Литвы уже планирует вернуть некоторые...

Жители Алитуса напуганы - среди нелегалов распространяется чесотка (36)

Врачам Алитусской больницы удалось спасти жизнь двоим...

Действия "Содры" шокировали мужчину: на счетах неожиданно "заморозили" сотни евро (8)

26 июля Фонд социального страхования (" Содра ") разослал...

Рекорд: за сутки на границе Литвы с Беларусью задержан 171 нелегальный мигрант (30)

По предварительным данным, за минувшие сутки...

Никаких гарантий для желающих отдохнуть за границей не остается

Жители Литвы все еще бронируют поездки на осень,...