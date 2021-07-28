Соцмин предлагает одобрить саму идею, но не обсуждать проект, поскольку в 2023 году парламенту планируют представить проект, касающийся совершенствования системы государственных и других пенсий.

Комиссия по петициям в сентябре 2020 года решила удовлетворить предложение одного лица и инициировать принятие закона о назначении государственных пенсий многодетным отцам, после смерти супруги.

"Комиссия считает, что несправедливо не платить государственную пенсию второй степени многодетным вдовцам", – сказано в документе.

По данным Соцмина, на это ежегодно потребуется 142 000 евро из бюджета, но в этом году такие средства не предусмотрены, поэтому государство не может взять на себя дополнительные обязательства.

Государственную пенсию второй степени (в размере двух базовых государственных пенсий – 117,4 евро) в Литве получают 8683 человека, из них 8580 многодетных матерей и 103 отца. Из госбюджета ежегодно на это выделяют 12 млн. евро.