"Эти изменения будут действовать только два дня, поскольку с более серьезными предложениями министерства придут к правительству после заседания правительственной комиссии по чрезвычайному положению", – сказала 22 июня утром премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
23-24 июня участникам мероприятий не надо заранее покупать билеты по интернету, кроме того, не надо устраивать только сидячие места для участников, не будет ограничиваться количество участников. Однако ношение масок останется в силе.
Поскольку в понедельник правительство не одобрило предложение Минздрава разрешить продажу еды и напитков, это требование распространяется и на празднование Дня Ивана Купалы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литву пришел опасный штамм: начинается время контроля (27)
В Литву пришел опасный быстро распространяющийся...
Вильнюс и Паланга - лидеры по сокрытию налогов в сфере общепита (4)
"Черная" бухгалтерия, неучтенные миллионы, нелегальный...
Правительство Литвы разрешило сделать послабления по случаю праздника Ивана Купалы (4)
Правительство Литвы разрешило сделать послабления по...
Латвия снова ждет отдыхающих из Литвы: что нужно знать (11)
С 16 июня Латвия впускает зарубежных туристов, поэтому...
Ландсбергис просит у Ирака помощи в возвращении нелегальных мигрантов в страну (14)
Находящийся в Брюсселе министр иностранных дел Литвы...