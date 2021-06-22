Правительство Литвы разрешило сделать послабления по случаю праздника Ивана Купалы.

"Эти изменения будут действовать только два дня, поскольку с более серьезными предложениями министерства придут к правительству после заседания правительственной комиссии по чрезвычайному положению", – сказала 22 июня утром премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

23-24 июня участникам мероприятий не надо заранее покупать билеты по интернету, кроме того, не надо устраивать только сидячие места для участников, не будет ограничиваться количество участников. Однако ношение масок останется в силе.

Поскольку в понедельник правительство не одобрило предложение Минздрава разрешить продажу еды и напитков, это требование распространяется и на празднование Дня Ивана Купалы.