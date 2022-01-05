Правительство Литвы пока не будет вносить предложение о продлении режима ЧП на границе с Беларусью

"Скорее всего, такое предложение мы вносить не будем", - сказала Ингрида Шимоните журналистам после заседания правительства в среду.
Министр внутренних дел Агне Билотайте в среду сказала журналистам, что министерство предлагает еще на месяц продлить введенное из-за наплыва мигрантов ЧП на границе с Беларусью.
"МВД оценило очень серьезную ситуацию и видит, что угроза не исчезла, и основания для ЧП сохраняются, поэтому предложение МВД было бы продлить ЧП", - сказала она.
Введенное 10 ноября ЧП действует до полуночи 14 января.
Президент Гитанас Науседа во вторник предложил отменить ЧП, так как "проблема с мигрантами сейчас решена". По его словам, если ситуация ухудшится, этот режим можно было бы ввести заново.
В Литву в этом году попало более 4,2 тыс. мигрантов. Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.
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