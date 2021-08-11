Правительство Литвы одобрило введение ограничений для непривитых жителей

Однако правительство отказывается от планов запретить не имеющим иммунитета или отрицательного теста пользоваться общественным транспортом и необходимыми медицинскими услугами.

Эти предложения были вычеркнуты из обновленного проекта постановления, однако медицинские услуги будут оказываться по требованиям, установленным министром здравоохранения.

Ограничения вступят в силу с 13 сентября - людям без паспорта возможностей и отрицательного теста будут ограничены большинство контактных услуг. Для непривитых закроются крупные торговые центры, салоны красоты, предприятия общественного питания, места развлечений, мероприятия.

Ограничения не будут распространяться на тех, кто привился или переболел, если это подтверждается тестами, тем, у кого отрицательный тест на коронавирус, выполненный за 48 часов, детям до 16 лет.

Лица, которые не соответствуют критериям, c 13 сентября смогут посещать только продовольственные магазины, аптеки, ветеринарные аптеки, магазины оптики, у которых есть отдельный вход с улицы, а площадь не менее 1500 кв. м.

Короче стал перечень доступных без паспорта возможностей услуг: остается только заказ мелких услуг по ремонту, когда контакт длится не больше 15 минут, ветеринарные услуги, посещение музеев и выставок, в библиотеке можно будет брать и сдавать книги.

В списке не будет услуг салонов красоты, однако остается возможность участия в мероприятиях, праздниках и т.п. на открытом воздухе, в которых участвует менее 500 человек.

Для имеющих иммунитет маски станут рекомендуемыми, а для непривитых останутся обязательными.