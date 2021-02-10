Правительство Литвы одобрило план карантинных послаблений, но предупредило об угрозе

Delfi напоминает, что, по данным на 10 февраля, уровень заболеваемости в Литве составляет 313,5 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней, процент положительных тестов составляет 7,9%.
Глава Минздрава Арунас Дулькис сказал, что сами муниципалитеты не смогут принимать решения в связи с карантинными послаблениями, это может делать только правительство. В плане есть и дополнительные меры безопасности.
Он предупредил, что если после послаблений ситуация ухудшится, то придется ужесточить карантин.
В плане выделены сценарии D, C, B и A или черный, красный, желтый и зеленый.
В документе подчеркнуто, что все послабления возможны только после обеспечения тестирования лиц, работающих в конкретном секторе и при соблюдении установленных требований безопасности.
Кроме того, только в случае зеленого сценария будут полностью сняты ограничения на передвижение между муниципалитетами, в остальных случаях мобильность будет ограничена.
Сценарий С
200–500 случаев на 100 000 жителей за 14 дней, 4–10% положительных тестов:
* Могут работать магазины промтоваров со входом с улицы и площадью не больше 300 кв. м при предоставлении 20 кв. м на одного покупателя.
* Работают салоны красоты при возможности предоставить одному клиенту площадь 20 кв. м или же одновременно можно предоставлять услугу только одному человеку.
* В медучреждениях предоставляют плановые услуги.
150–200 случаев на 100 000, 4–10% положительных тестов:
* Могут работать магазины промтоваров со входом с улицы и площадью не больше 300-1500 кв. м при предоставлении 20 кв. м на одного покупателя.
* Возобновляется контактное обучение в начальной школе, учителя должны иметь возможность привиться.
* В детские сады могут ходить все дети, не только тех родителей, которые не могут работать дома.
* Возобновляется обучение будущих водителей и принятие экзаменов по вождению.
* В колония разрешат свидания с заключенными.
100–150 случаев на 100 000 жителей 4% положительных тестов:
* Могут работать магазины промтоваров со входом с улицы и площадью не больше 300-3000 кв. м при предоставлении 20 кв. м на одного покупателя.
* Возобновляется смешенное обучение выпускных классов.
* Появляется больше исключений для студентов вузов и профтехучилищ.
* Разрешают работу музеев, галерей, других экспозиций, читальных залов - можно будет в них ходить по двое или семьями. В закрытом помещении на одного человека должны предоставлять 20 кв. м.
* Разрешат проведение мероприятий для людей, сидящих в автомобилях.
Сценарий B
50–100 случаев на 100 жителей, 4% положительных тестов:
* Разрешаются близкие контакты двух семейных хозяйств. Разрешают личные праздники, совместные прогулки.
* Разрешается предоставлять все услуги, если предоставляют 10 кв. м на одного клиента, за исключением заведений общепита, которые по-прежнему могут продавать еду только на вынос.
* Разрешается работа всех торговых точек и магазинов как на улице, так и в помещении, если на одного покупателя предоставляют 20 кв. м.
* Все ученики переходят на смешанное или контактное обучение.
* Разрешается внеклассное обучение в группах не больше 5 человек.
* Разрешают индивидуальные тренировки, досуг на открытом воздухе.
* В публичных местах можно собираться группами до 5 человек. В помещении если проводится спортивное, культурное или др. мероприятие, то на одного человека должны выделять 15 кв. м.
* Разрешается посещение жильцов домов социальной опеки, если в таких домах привиты 70% жителей.
* В колониях возобновляются долгие свидания, жители Центра регистрации иностранцев могут покидать его пределы.
25–50 случаев на 100 жителей, меньше 4% положительных тестов:
* Возобновляется деятельность кафе.
* Площадь торговых помещений на одного человека сокращается до 15 кв. м.
* Разрешается вернуться к смешанной форме работы как в государственном, так и в частном секторе.
* Разрешается работа оздоровительных учреждений.
* Разрешается перейти к смешанному обучению студентов вузов и профтехучилищ.
* Снимаются все ограничения с внеклассных занятий.
* Разрешается посещение больных в больницах.
* Учреждения, предоставляющие социальную помощь, возвращаются к обычному режиму работы.
* Культурные, спортивные мероприятия, досуг в помещениях разрешены, при обеспечении не меньше 10 кв. м на одного человека.
Сценарий A
Меньше 25 случаев на 100 000 жителей, меньше 4% положительных тестов:
* Можно не носить маски на улице.
* Снимается запрет на контакты и собрания.
* Снимается запрет на сообщение между муниципалитетами.
* Полностью переходят на контактное обучение в школах.
* Кафе могут принимать клиентов в помещении.
* В закрытых помещениях можно проводить мероприятия с участием 50, а на улице – до 100 человек.
* Требования площади на одного человека снижается до 10 кв. м.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После первых послаблений премьер-министр Литвы обратилась к жителям с двумя просьбами (4)
Правительство Литвы в среду приняло решение с 15...
Правительство Литвы одобрило план карантинных послаблений, но предупредило об угрозе (33)
Правительство Литвы 10 февраля одобрило план...
Официально: с понедельника в Литве откроются некоторые магазины и салоны красоты (3)
Магазины промтоваров площадью до 300 кв. м, массажные...
Министр экономики Литвы: выплаты самозанятым будут зависеть от уплаченных налогов (6)
Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте...
От виктимблейминга до заговора извне. Как в Беларуси реагируют на протесты в России и в чем сходство и разница реакций властей? (24)
В Беларуси и России разные поводы для протестов, но...